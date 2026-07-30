Τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Κρήτη συνεχίζει να απολαμβάνει η Βάσω Λασκαράκη, επιλέγοντας αυτή τη φορά να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια διαφορετική εικόνα. Η ηθοποιός δημοσίευσε μια υποβρύχια φωτογραφία από τις βουτιές της, αποτυπώνοντας τη γαλήνη που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Το καρέ τη δείχνει να κολυμπά στα καταγάλανα νερά, φορώντας σκουρόχρωμο μπικίνι, σε μια εικόνα που αποπνέει απόλυτη ηρεμία και καλοκαιρινή ανεμελιά.

Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση

Η Βάσω Λασκαράκη επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία της με μια λιτή αλλά χαρακτηριστική φράση στα αγγλικά:

«Lost in the blue. Found in the silence.»

Λίγες μόνο λέξεις ήταν αρκετές για να δώσουν τον τόνο της ανάρτησης, η οποία συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες likes και δεκάδες θετικά σχόλια από τους ακολούθους της, που στάθηκαν τόσο στην ατμόσφαιρα της εικόνας όσο και στη φυσική ομορφιά του τοπίου.

Οι καλοκαιρινές αποδράσεις που αγαπά

Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της ηθοποιού, η οποία κάθε καλοκαίρι βρίσκει χρόνο να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται εικόνες από τις διακοπές της, όμως αυτή η υποβρύχια λήψη ξεχώρισε για τη διαφορετική αισθητική της και τη γαλήνη που αποπνέει, θυμίζοντας πως οι πιο δυνατές καλοκαιρινές εικόνες πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να κερδίσουν τις εντυπώσεις.