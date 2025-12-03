Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

Για τη σύλληψη του γιου του πριν από μερικές ημέρες, για επικίνδυνη οδήγηση, αναφέρθηκε για πρώτη φορά (δημόσια) μετά το περιστατικό ο Ανδρέας Λοβέρδος λέγοντας πως στηρίζει το παιδί του, αλλά δεν δικαιολογεί κάθε πράξη του.

Για το «ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο», είπε ο πρώην υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση για πώς ενεπλάκη ο γιος του στο επεισόδιο με τις αρχές.

Ειδικότερα, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε: «Καταρχάς, έχω δύο γιους. Αυτός είναι ο μικρότερος. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες. Είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι νέοι, νεότεροι ή μεγαλύτεροι. Ο νόμος είναι ίδιος. Είμαστε ίσοι απέναντι του νόμου και ο νόμος μας συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο. Τελεία και παύλα... Είναι γραμμή πλεύσης. Την ακολούθησα και για τον εαυτό μου και για το παιδί μου και για οποιονδήποτε».



Στις δηλώσεις που έκανε το βράδυ της Τρίτης (2/12) στο Kontra Channel, ρωτήθηκε και για την περίφημη φράση «ξέρεις ποιος είμαι εγώ». Ο κ. Λοβέρδος απάντησε: «Την δικογραφία δεν την έχω δει. Υπάρχουν πράγματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα τα οποία δεν τα έχει η δικογραφία, όπως μου λέει η δικηγόρος που έχει αναλάβει την υπεράσπιση του... Δεν υπάρχει στη δικογραφία αυτό. Όχι, δεν το έχει η δικογραφία. Δεν ήμουν μπροστά, ήμουν στο εξωτερικό εκείνες τις μέρες. Δεν το έχει η δικογραφία αυτό. Δεν ξέρω τώρα ποιος το έφτιαξε αυτό. Αν το έφτιαξε, δεν ξέρω τι να σας πω».

Συνεχίζοντας εξήγησε γιατί μίλησε ανοιχτά για το συμβάν: «Εδώ απασχόλησε, από ό,τι μαθαίνω, και τις πρωινές εκπομπές και βραδινές και τα κεντρικά ειδήσεων, είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω. Είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω, είμαι σε αυτά δοκιμασμένος. Καταρχάς για τον εαυτό μου. Δεν θυμάστε ότι εγώ δεν δέχτηκα να είμαι υπό την ασυλία της Βουλής. Θα κάνω εγώ υποχώρηση. Το παιδί μου το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο. Όπως εξετάζει και το παιδί σας και το άλλο παιδί».