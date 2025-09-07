Λουκάκη: «Τις κακές συμπεριφορές τις έχω ζήσει στο πετσί μου... κάνω εδώ και 12 χρόνια ψυχοθεραπεία»

Η Δανάη Λουκάκη αποκαλύπτεται με συνέντευξή της στο περιοδικό Marie Claire και εξομολογείται ότι ανέκαθεν γνώριζε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός αλλά το φοβόταν κιόλας, γι' αυτό και έκανε περιφερειακά πράγματα.

«Τελικά αποφάσισα να δώσω εξετάσεις σε διάφορες δραματικές σχολές, μπήκα σε κάποιες, αλλά επέλεξα τη σχολή του Θεάτρου Τέχνης με το σκεπτικό ότι το Τέχνης είχε δύο θέατρα, οπότε αν ήμουν καλή θα μπορούσα να δουλέψω σε αυτά. Όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν κάπως αλλιώς, αφού δούλεψα στο «φροντιστήριο» του Θεάτρου της Φρυνίχου. Σε αυτή τη θέση, φροντίζοντας ό,τι μπορεί να προκύψει σε μια θεατρική παραγωγή, παρέμεινα τρία χρόνια, αλλά έπαιξα και σε παραστάσεις. Όμως δεν εργαζόμουν κυρίως ως ηθοποιός, αλλά ως εργάτρια του θεάτρου. Έχω κάνει ανακαίνιση με τα χεράκια μου, το 2014» εξηγεί.

Μιλώντας για τα παιδικά της χρόνια η ηθοποιός θυμάται: «Όταν ερχόντουσαν οι γονείς μου στο σχολείο για να πάρουν βαθμούς, τους έλεγαν οι δάσκαλοι: «Είναι άριστη μαθήτρια, όμως αυτό δεν είναι παιδί, είναι πύραυλος». Μέχρι την Ε’ Δημοτικού ζούσα στα Πατήσια, αλλά ευτυχώς τότε οι δικοί μου πήραν απόφαση να αναβαθμίσουν την ποιότητα της ζωής μας και μετακομίσαμε στα Χανιά, από όπου κατάγεται η μαμά μου. Είχα ήδη ξεκινήσει κολύμβηση, αλλά στην Κρήτη έκανα πρωταθλητισμό και αργότερα μεταπήδησα στο καγιάκ. Οπότε όλη αυτή η ενέργεια διοχετεύτηκε κάπου».

Η Δανάη Λουκάκη έχει γίνει αποδέκτης άσχημων συμπεριφορών και λέει χαρακτηριστικά: «Τις κακές συμπεριφορές που έχω ζήσει στο πετσί μου δεν τις χρειάζομαι, γι’ αυτό και κάνω εδώ και 12 χρόνια ψυχοθεραπεία. Είναι ό,τι πιο δύσκολο αλλά και ό,τι πιο ευεργετικό έχω ζήσει».