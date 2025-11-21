Λουκάς Καρυτινός: «Ένα έργο τέχνης ζητάει να γεννηθεί, δεν ζητάει να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία»

Ο Λουκάς Καρυτινός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Action 24 «Καλύτερα Αργά» και μίλησε με την Αθηναΐς Νέγκα για τη μουσική και το πόσο μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω αυτής, φτάνει μόνο να της δώσεις μια ευκαιρία. «Οποιοσδήποτε μπει στον χώρο μας με ανοιχτή την καρδιά και ανοιχτή την ψυχή και παρακολουθήσει και μπολιαστεί από τη μουσική, δεν θα την αφήσει ποτέ, γιατί του δίνει πραγματικά ένα άλλο επίπεδο και άλλο επίπεδο επικοινωνίας. Ο δεσμός μεταξύ των ανθρώπων δημιουργείται πάνω στην πνευματική επικοινωνία, την κοινότητα του σκέπτεσθαι.

«Άλλο μουσική της παρέας, άλλο πνευματική μουσική»

Η πραγματική επικοινωνία είναι εκείνη η οποία στηρίζεται σε έναν κοινό προβληματισμό, κοινή κατανόηση και πάνω απ' όλα έναν κοινό θαυμασμό στη μεγαλειότητα του πνεύματος, όπου αυτό υπάρχει, βέβαια. Όλα τα υπόλοιπα τα οποία εμείς συνήθως λέμε, λέγονται παρέα, δεν λέγονται επικοινωνία.

Εμείς μπερδεύουμε συνήθως την παρέα με την επικοινωνία. Το ίδιο κάνουμε και στη μουσική. Μπερδεύουμε, δηλαδή, τη μουσική της παρέας, δηλαδή τη μουσική της διασκέδασης, με την πνευματική μουσική. Ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει και σε αυτόν τον χώρο, να μαθαίνει, να παίρνει την πνευματικότητά της και να του αρέσει κιόλας. Δεν χρειάζεται ούτε δικές γνώσεις ούτε τίποτα, αρκεί να έχει μια συχνότητα στην επίσκεψη αυτού του είδους της μουσικής.

«Αγκαλιάζει το σύνολο των ανθρώπων»

Οι συνθέτες έγραψαν τη μουσική για όλο το πλήθος, δεν την έγραψαν για τον εαυτό τους. Ένα έργο τέχνης ζητάει να γεννηθεί, δεν ζητάει να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία, όπως είναι με ένα παιδί. Ένα έργο τέχνης ανήκει σε όλο τον κόσμο, απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Είναι διαχρονική αυτή η τέχνη, παίζεται τόσους αιώνες και θα συνεχίσει να παίζεται περισσότερο από κάθε άλλη μουσική γιατί γράφτηκε και αγκαλιάζει το σύνολο ανθρώπων».