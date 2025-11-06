«Λουκέτο» σε 13 καταστήματα για τραπεζοκαθίσματα από τον Δήμο Αθηναίων

Προσωρινό «λουκέτο» σε 13 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος έβαλε ο Δήμος Αθηναίων, καθώς εντόπισε παραβάσεις που έχουν να κάνουν με την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα.

Οι προσωρινές σφραγίσεις που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες (και συγκεκριμένα στο διάστημα 7-16 Νοεμβρίου 2025), αφορούν:



5 καταστήματα για 10 ημέρες

2 καταστήματα για 6 ημέρες

3 καταστήματα για 5 ημέρες

3 καταστήματα για 4 ημέρες



Δήμος Αθηναίων

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν σφραγίσεις σε έξι καταστήματα στην 1η Δημοτική Κοινότητα, πέντε στην 3η Δημοτική Κοινότητα, ένα στην 4η Δημοτική Κοινότητα κι ένα στην 7η Δημοτική Κοινότητα.

Συνολικά, από τις αρχές του έτους, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 150 σφραγίσεις.

«Συνεχίζουμε να ελευθερώνουμε δημόσιο χώρο για τους πολίτες. Εφαρμόζουμε αυστηρά τη νέα κανονιστική απόφαση για τα τραπεζοκαθίσματα, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα κατάστημα να λειτουργεί εις βάρος των πολιτών. Οι κανόνες ισχύουν για όλους. Προστατεύουμε το δικαίωμα όλων των Αθηναίων να κινούνται και να απολαμβάνουν ελεύθερα την πόλη τους», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δήμος Αθηναίων

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Δημοσίων Χώρων, Θωμάς Γεωργιάδης, δήλωσε: «Η Δημοτική Αστυνομία προχωράει σε νέες προσωρινές σφραγίσεις 13 καταστημάτων, σε 4 Δημοτικές Κοινότητες. Οι σφραγίσεις αυτές αφορούν υπέρβαση ή παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την απαραίτητη άδεια. Όσοι παρακάμπτουν τον νόμο θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις».