Λουκία Μιχαλοπούλου: «Αν είχα βάλει λίγο νερό στο κρασί μου, θα μπορούσα να έχω ένα δικό μου σπίτι»

Την Λουκία Μιχαλοπούλου - που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Οι Αθώοι» - συνάντησε το περιοδικό Harper's Bazaar και μίλησαν για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής και τον τρόπο που λόγω χαρακτήρα διαχειρίζεται τις καταστάσεις.

«Όταν ήμουν μικρότερη, έλεγα συχνά «είμαι τυχερή». Χρησιμοποιούσα πολύ τη λέξη «τύχη». Σήμερα νομίζω ότι σε έναν βαθμό την προκαλούμε κιόλας. Έχω δουλέψει πολύ για ό,τι έχω κατακτήσει. Ήθελα να συνεργαστώ με συγκεκριμένους ανθρώπους και δούλεψα σκληρά ώστε να με θέλουν δίπλα τους» εξομολογείται.

Αν είναι αντικειμενική ή αυστηρή με τον εαυτό της; «Μπορεί να είμαι λίγο πιο αυστηρή απ’ όσο χρειάζεται. Προσπαθώ όμως να είμαι αντικειμενική, ειδικά όταν βλέπω τη δουλειά μου για να διορθώσω κάτι. Το να «κοπανάς» τον εαυτό σου δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, δε βελτιώνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Το πιο σωστό είναι, όσο μπορείς, να είσαι αντικειμενικός, ακόμα και με τον εαυτό σου» εξηγεί.

Όπως παραδέχεται, υπήρξαν στιγμές καθ' όλη την διάρκεια της πορείας της που πήγε να παρασυρθεί και να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύει: «Θα είμαι ειλικρινής: έχω χάσει πολλά χρήματα. Το νοίκι, που έχει ξεφύγει πια, με ζορίζει, είναι ένας διαρκής βραχνάς. Θα μπορούσα, αν είχα βάλει λίγο νερό στο κρασί μου, να έχω ένα δικό μου σπίτι. Θα μπορούσα να το έχω καταφέρει με τα χρήματα από αυτή τη δουλειά. Δεν το έκανα. Δε μετανιώνω σε καμία περίπτωση. Με στενοχωρεί, όμως, η κατάσταση στο θέατρο σήμερα, γιατί είναι ένας τόπος που αγαπάω και στον οποίο δουλεύω. Και με τρομάζει λίγο».