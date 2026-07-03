Λουκία Παπαδάκη: «Το πιο ενδιαφέρον πλάσμα είναι ο εαυτός μας – Τα άλλα.. είναι της κλειδαρότρυπας»

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιάνα Ζημάλη, η Λουκία Παπαδάκη κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αγαπημένη ηθοποιός απάντησε με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, χτυπώντας μάλιστα παλαμάκια και λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το πιο ενδιαφέρον πλάσμα στον πλανήτη είναι ο εαυτός μας... Ξεκαθαρισμένα πράγματα! Όλα τα υπόλοιπα είναι της κλειδαρότρυπας και παρηγοριόμαστε για τα δικά μας ζόρια κοιτάζοντας την κλειδαρότρυπα».

«Ένας αληθινός έρωτας δεν έχει ανταλλάγματα»

Η Λουκία Παπαδάκη αναφερόμενη στον έρωτα, τόνισε πωςείχε πάντα μια ξεκάθαρη στάση απέναντί του. Υπήρξε πάντα καλοδεχούμενος στη ζωή της, χωρίς όμως να επηρεάσει τις επαγγελματικές της επιλογές.

«Ο έρωτας ήταν πάντα καλοδεχούμενος στη ζωή μου. Δεν έχω ερωτευτεί τόσο ώστε να αφήσω την καριέρα μου. Ένας αληθινός έρωτας δεν έχει ανταλλάγματα», είπε χαρακτηριστικά.

Η απώλεια της μητέρας της

Η ηθοποιός στάθηκε και σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, αποκαλύπτοντας πως η απώλεια της μητέρας της συνέπεσε με ένα από τα πιο χαρμόσυνα γεγονότα της ζωής της.

«Η απώλεια της μαμάς μου ήταν η ανταλλαγή μιας ζωής που έφυγε και μιας ζωής που ήρθε, γιατί τότε γέννησα τον γιο μου», εξομολογήθηκε, περιγράφοντας με συγκίνηση τη μοναδική αυτή σύμπτωση που σημάδεψε τη ζωή της.

Η συνειδητή αποχή από το θέατρο

Η Λουκία Παπαδάκη αποκάλυψε ακόμη ότι, μετά τη γέννηση του γιου της, πήρε την απόφαση να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από το θέατρο, ώστε να αφιερωθεί στην ανατροφή του.

«Όταν γέννησα τον γιο μου, έμεινα συνειδητά για πέντε χρόνια εκτός θεάτρου. Όταν πήγε 14 ετών, επέστρεψα στην πλήρη δράση. Δεν ήταν θυσία», ανέφερε.

Η άποψή της για την πρωινή τηλεόραση

Κλείνοντας, η ηθοποιός σχολίασε και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην πρωινή τηλεόραση, συγκρίνοντας το σήμερα με τα προηγούμενα χρόνια.

«Τα πρωινά του σήμερα δεν έχουν την αίγλη που είχαν τα παλιά. Τότε υπήρχε γκλαμουριά και πολλά χρήματα», είπε χαρακτηριστικά.