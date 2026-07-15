Λουκιανός Κηλαηδόνης: Έκανε τη μουσική γιορτή ζωής και χάρισε στην Ελλάδα το δικό της Woodstock

Υπήρξαν καλλιτέχνες που έγραψαν μεγάλες επιτυχίες. Και υπήρξαν εκείνοι που κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Και σίγουρα σε αυτούς ανήκει ο Λουκιανός Κηλαηδόνης.



Με το πιάνο του, τη λεπτή ειρωνεία των στίχων του, τις κινηματογραφικές μελωδίες και το μοναδικό του χιούμορ, κατάφερε να μετατρέψει τις πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας σε διαχρονικά τραγούδια.

Κι αν υπάρχει μία εικόνα που συνοψίζει καλύτερα το αποτύπωμά του, αυτή είναι η καλοκαιρινή νύχτα της 25ης Ιουλίου 1983, όταν περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι κατέκλυσαν την παραλία της Βουλιαγμένης σε μια συναυλία που έμεινε στην ιστορία ως το «ελληνικό Woodstock».

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Από την Αρχιτεκτονική... στη μουσική



Γεννημένος σαν σήμερα, στις 15 Ιουλίου 1943 στην Αθήνα και μεγαλωμένος στην Κυψέλη, ο Λουκιανός Κηλαηδόνης έμαθε πιάνο από παιδί. Παρότι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δεν εργάστηκε ποτέ ως αρχιτέκτονας.



Η μουσική ήταν ο πραγματικός του προορισμός.

Ωστόσο ο ίδιος λέει στην προσωπική του ιστοσελίδα: «…Η Αρχιτεκτονική έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πορεία μου. Πριν απ’ όλα μου άνοιξε ορίζοντες, άρχισα να ενδιαφέρομαι για τη ζωγραφική, για τη γλυπτική, για ποίηση, για καλό σινεμά και όλα αυτά. Μου έδωσε και έναν τρόπο σκέψης, μια μέθοδο…»





Η πρώτη του μεγάλη παρουσία ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του '70, γράφοντας μουσική για το θέατρο και στη συνέχεια παρουσιάζοντας έργα που έμελλε να αφήσουν εποχή, όπως η «Κόκκινη Κλωστή», τα «Μικροαστικά», τα «Απλά μαθήματα πολιτικής οικονομίας», ο «Φτωχός και μόνος καουμπόυ» και η «Χαμηλή πτήση».

Τα «Μικροαστικά» που έγιναν η φωνή μιας εποχής



Το 1973, λίγο πριν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, κυκλοφόρησαν τα «Μικροαστικά», σε στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη.



Πριν ακόμη φτάσουν στα δισκοπωλεία, τα τραγούδια κυκλοφορούσαν παράνομα σε κασέτες και μαγνητοταινίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, αποκτώντας σχεδόν μυθικές διαστάσεις.



Με σαρκασμό, χιούμορ και βαθιά κοινωνική ματιά, ο Κηλαηδόνης μίλησε για τον μικρόκοσμο του Έλληνα χωρίς διδακτισμό. Η μουσική του, επηρεασμένη από την τζαζ, το swing και τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, έφερε έναν αέρα διαφορετικό από οτιδήποτε ακουγόταν εκείνη την εποχή.

Το βράδυ που η Βουλιαγμένη έγινε... ελληνικό Woodstock



Η μεγαλύτερη στιγμή της δημόσιας πορείας του ήρθε το καλοκαίρι του 1983.



Ο Λουκιανός δεν διοργάνωσε απλώς μία συναυλία. Οργάνωσε ένα πάρτι στην παραλία.



Χωρίς επιτήδευση, χωρίς μεγάλες χορηγίες, χωρίς social media και χωρίς φαντασμαγορικές παραγωγές, κάλεσε τον κόσμο να βρεθεί στην πλαζ της Βουλιαγμένης για μια βραδιά γεμάτη μουσική.



Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε μαζικά.



Πάνω από 50.000 άνθρωποι – σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις ακόμη και 70.000 – κατέκλυσαν την παραλία, δημιουργώντας εικόνες πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα. Άλλοι έφτασαν με αυτοκίνητα, άλλοι με βάρκες και ιστιοπλοϊκά, ενώ αρκετοί παρακολουθούσαν τη συναυλία ακόμη και μέσα από τη θάλασσα.

Μια γιορτή χωρίς «πρωταγωνιστές»



Στη σκηνή ανέβηκαν, μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Γαλάνη, η Μαντώ, ο Βαγγέλης Γερμανός, η Μαργαρίτα Ζορμπαλά, ο Τζίμης Πανούσης, ο Διονύσης Σαββόπουλος και, αργότερα, ο Γιώργος Νταλάρας.



Η φορτηγίδα που λειτουργούσε ως σκηνή φωτιζόταν μέσα στη θάλασσα, πυροτεχνήματα φώτιζαν τον ουρανό, ενώ χιλιάδες άνθρωποι χόρευαν ξυπόλητοι στην άμμο, έκαναν βουτιές και τραγουδούσαν μέχρι το ξημέρωμα.



Τα πρωτοσέλιδα της επόμενης ημέρας έκαναν λόγο για το «ελληνικό Woodstock», έναν χαρακτηρισμό που ακολουθεί μέχρι σήμερα εκείνη τη μοναδική βραδιά.

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«Δεν ήθελα μια συναυλία. Ήθελα μια γιορτή»



Παρά το αδιαχώρητο, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις δυσκολίες που προέκυψαν, ο ίδιος ο Κηλαηδόνης δεν έκρυψε ποτέ τη συγκίνησή του.



Όπως είχε δηλώσει λίγες ημέρες αργότερα, δεν περίμενε τόσο μεγάλη ανταπόκριση, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για όσους ταλαιπωρήθηκαν. Παράλληλα, τόνισε πως η επιλογή να ανοίξουν οι πύλες της πλαζ έγινε για να αποφευχθούν επεισόδια και κίνδυνοι για τον κόσμο.



Η φιλοσοφία του ήταν απλή: η μουσική έπρεπε να ενώνει και όχι να αποκλείει.

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Ένας δημιουργός που δεν σταμάτησε ποτέ να πειραματίζεται



Η διαδρομή του δεν περιορίστηκε στη δισκογραφία.



Έγραψε μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, συνεργάστηκε με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο στον «Θίασο» και στους «Κυνηγούς», με τον Παντελή Βούλγαρη στον «Ελευθέριο Βενιζέλο», καθώς και με κορυφαίους θεατρικούς οργανισμούς της χώρας.



Το 1993 παρουσίασε το φιλόδοξο «Αχ! Πατρίδα μου γλυκειά», μια μουσική καταγραφή πενήντα χρόνων ελληνικής παράδοσης, ενώ αργότερα πραγματοποίησε ένα προσωπικό του όνειρο, συνεργαζόμενος με την ιστορική Preservation Hall Jazz Band της Νέας Ορλεάνης.

Η μουσική του εξακολουθεί να μυρίζει... καλοκαίρι



Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης έφυγε από τη ζωή στις 7 Φεβρουαρίου 2017, σε ηλικία 73 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.



Τα τραγούδια του, όμως, συνεχίζουν να ακούγονται σαν μικρές κινηματογραφικές ιστορίες. Με χιούμορ, νοσταλγία και τρυφερότητα θυμίζουν μια Ελλάδα πιο αθώα, πιο αυθόρμητη και πιο ανθρώπινη.



Και κάθε φορά που ακούγεται το όνομά του, η σκέψη ταξιδεύει σχεδόν αυτόματα σε εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ του 1983, όταν μια παραλία μετατράπηκε σε μια τεράστια γιορτή ελευθερίας και ο Λουκιανός Κηλαηδόνης απέδειξε πως η μουσική μπορεί, έστω για μία νύχτα, να κάνει χιλιάδες ανθρώπους να νιώσουν σαν μια μεγάλη παρέα.