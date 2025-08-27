Λουλούδια και αγωνιστικά αυτοκίνητα από τουβλάκια εκτόξευσαν τα έσοδα της Lego το α' εξάμηνο

Λουλούδια, ζαρζαβατικά και αυτοκίνητα αγώνων της Φόρμουλα 1 εκτόξευσαν τα έσοδα της Lego κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα-ρεκόρ ύψους 34,6 δισεκατομμυρίων δανικών κορονών, ή 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων που δημοσίευσε την Τετάρτη. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 9 δισεκατομμύρια δανικές κορόνες, ή 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Είναι το καλύτερο πρώτο εξάμηνο που είχαμε ποτέ», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lego, Niels Christiansen, στο CNBC. «Είναι ρεκόρ εσόδων, ρεκόρ λειτουργικών κερδών, ρεκόρ καθαρών κερδών... Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι».

Φωτογφραφία: Unsplash

314 νέα σετ κυκλοφόρησαν κατά το α’ εξάμηνο – Η συνεργασία που αναμένεται το 2026

Η Lego, με τα γνωστά τουβλάκια που κάποτε πιστεύαμε ότι είναι μόνο για παιδιά, κυκλοφόρησε 314 νέα σετ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ένα άλλο ρεκόρ. Η Lego προσθέτει σταθερά νέα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό της, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στον τομέα της διακόσμησης σπιτιού με σετ διακοσμητικών τοίχων. Έχει επίσης προσθέσει νέους συνεργάτες με άδεια χρήσης και έχει κυκλοφορήσει σετ που συνδέονται με το παιδικό πρόγραμμα κινουμένων σχεδίων «Bluey» και το αγαπημένο anime των θαυμαστών «One Piece».

Επόμενο βήμα είναι μια πολυετής συνεργασία με την Pokemon, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026.

«Μπορείς πάντα να βρεις κάτι που σου αρέσει πραγματικά, την ποπ κουλτούρα που σου αρέσει ή το πάθος που έχεις», δήλωσε ο Christiansen. «Αυτό λειτουργεί πολύ καλά».

Με την επέκταση του καταλόγου των προϊόντων της, η Lego έχει επίσης διευρύνει την πελατειακή της βάση. Οι πύλες εισόδου στην επωνυμία, όπως η σειρά βοτανικών προϊόντων της — φυτά, ανθοδέσμες και ζαρζαβατικά — και η συνεχιζόμενη συνεργασία της με την Epic Games — η οποία φέρνει τη Lego στον ψηφιακό χώρο και στοιχεία από το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Fortnite στον φυσικό κόσμο — έχουν ενθαρρύνει τους νεοεισερχόμενους στον χώρο της κατασκευής με τουβλάκια, δήλωσε ο Christiansen.

«Στη συνέχεια, καταλαβαίνουν τι είναι και τι τους προσφέρει, πώς τους επιτρέπει να εκφραστούν, αλλά και να αποφορτιστούν από το άγχος και να επικεντρωθούν σε πράγματα με διαφορετικό τρόπο», είπε. «Έτσι, τα σετ με φυτά αποδεικνύονται αποτελεσματικά στην προσέλκυση νέων καταναλωτών στο brand, και μόλις κατασκευάσουν το σετ με τα φυτά, μπορεί να προχωρήσουν στην κατασκευή κάτι άλλου».

24 νέα καταστήματα στον κόσμο τους πρώτους έξι μήνες

Η Lego άνοιξε 24 νέα καταστήματα παγκοσμίως κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Η εταιρεία έχει ανοίξει περισσότερα φυσικά καταστήματα λιανικής σε περιοχές που, σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μεγάλωσαν με τα εμβληματικά χρωματιστά τουβλάκια. Αυτό περιλαμβάνει χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία.

Η ύπαρξη φυσικών καταστημάτων όπου παιδιά και ενήλικες μπορούν να πάρουν στα χέρια τους τα Lego και να δουν τα διαθέσιμα σετ έχει βοηθήσει στο παρελθόν στην ενίσχυση των πωλήσεων.