Λουτράκι: Δύο τραυματίες από επίθεση λαγοκέφαλου στη θάλασσα - Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Λουτράκι έπειτα από περιστατικό με λαγοκέφαλο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων κατά τη διάρκεια δραστηριότητας στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το patrisnews, οι δύο πολίτες δέχθηκαν δαγκώματα από το θαλάσσιο είδος και χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Όπως αναφέρεται, τα τραύματα που υπέστησαν τους προκάλεσαν έντονο πόνο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό σε λουόμενους και ερασιτέχνες ψαράδες της περιοχής, καθώς ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες.

Το συγκεκριμένο ψάρι διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά σαγόνια και κοφτερά δόντια, γεγονός που του επιτρέπει να προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς όταν αισθανθεί ότι απειλείται ή όταν έρθει σε επαφή με ανθρώπους.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ενημερωθεί για το περιστατικό, ενώ απευθύνεται σύσταση για αυξημένη προσοχή σε όσους δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου έχει καταγραφεί η παρουσία του συγκεκριμένου είδους.