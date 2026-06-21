Λουτράκι: Καμία επίσημη επιβεβαίωση για επίθεση λαγοκέφαλου σε λουόμενους – Τι αναφέρει ο Δήμος

Έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τραυματισμό δύο λουομένων από λαγοκέφαλο σε παραλία του Λουτρακίου. Ωστόσο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καμία επιβεβαίωση του περιστατικού από τις αρμόδιες αρχές.



Το θέμα έλαβε γρήγορα διαστάσεις, καθώς το τελευταίο διάστημα οι λαγοκέφαλοι βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας λόγω της αυξανόμενης παρουσίας τους στις ελληνικές θάλασσες.

Με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα για το Λουτράκι, ο δήμαρχος Γιώργος Γκιώνης επικοινώνησε άμεσα με το Λιμεναρχείο, το Κέντρο Υγείας Λουτρακίου, το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς και με τους ναυαγοσώστες που δραστηριοποιούνται στις παραλίες της περιοχής, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των αναφορών.

Σύμφωνα με τον Δήμο, από τις μέχρι στιγμής διασταυρώσεις στοιχείων δεν έχει προκύψει κανένα επίσημο δεδομένο που να επιβεβαιώνει το περιστατικό που περιγράφεται στα δημοσιεύματα. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν επιβεβαιωμένες και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα επιφύλαξη μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Τι πρέπει να προσέχουμε για τους λαγοκέφαλους

Πρόκειται για ξενικό είδος ψαριού που έχει εξαπλωθεί στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια και έχει απασχολήσει τις αρχές, καθώς διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρά δόντια και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς όταν αισθανθεί ότι απειλείται ή εάν επιχειρήσει κάποιος να το πιάσει.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, σε περίπτωση εντοπισμού λαγοκέφαλου, οι πολίτες δεν πρέπει να επιχειρούν να τον αγγίξουν ή να τον πιάσουν, καθώς το ψάρι μπορεί να δαγκώσει με μεγάλη δύναμη. Συνιστάται η αποφυγή κάθε επαφής, η απομάκρυνση από το σημείο και η ενημέρωση των ναυαγοσωστών ή των αρμόδιων αρχών, ώστε να υπάρξει σωστή διαχείριση του περιστατικού χωρίς κινδύνους για τους λουόμενους.

Χάρτης: Πού εντοπίζεται ο λαγοκέφαλος στην Ελλάδα

Το Ελληνικό Δίκτυο για τα Υδρόβια Χωροκατακτητικά Είδη (ELNAIS) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) καταγράφει την παρουσία και εξάπλωση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες.

Ο χάρτης έχει τίτλο «Lagocephalus sceleratus» και προέρχεται από το δίκτυο ELNAIS (Early Warning System for Alien Species – Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για Ξενικά Είδη στην Ελλάδα).