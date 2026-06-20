Λουτράκι: Σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ - Τραυματίστηκαν οι διασώστες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (20/6) στο Λουτράκι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στη συμβολή των οδών Καραντάνη και Ευαγγελίστριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το KorinthosTV, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του ασθενοφόρου, ενώ ο συνοδηγός υπέστη ελαφρύτερα τραύματα. Αντίθετα, από το Ι.Χ. όχημα δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσε δεύτερο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο διασώστες και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Κορίνθου προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση, με το αρμόδιο τμήμα να έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.