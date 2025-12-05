Λουτράκι: «Τη θώπευσε με καθαρή ερωτική διάθεση» λέει ο δικηγόρος της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο

Στην επικαιρότητα επανέρχεται η υπόθεση στο Λουτράκι, όπου μια δασκάλα εικαστικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε καταγγείλει 6χρονο μαθητή της ότι τη θώπευσε κατά τη διάρκεια μαθήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια είχε δηλώσει ότι το παιδί, κατά την άποψή της, «είναι ένας μελλοντικός βιαστής», ενώ λίγες ημέρες αργότερα ζήτησε συγγνώμη αν πλήγωσε την οικογένεια του μαθητή της.

«Μου δίνει δύναμη ο Ιησούς. Εύχομαι όλος ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος, μέσα σε αυτούς ο 6χρονος και οι γονείς του. Αγαπάμε όλα τα παιδάκια του κόσμου, έκανα την καταγγελία για προστασία, δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη αν στεναχώρησα την οικογένεια και αν προκάλεσα αναστάτωση. Δεν έχω μετανιώσει. Αγαπώ όλον τον κόσμο», είχε πει χαρακτηριστικά.

«Ίσως καταφύγουμε στα δικαστήρια κατά παντός υπευθύνου»

Ο Στέλιος Μάρκελλος, δικηγόρος της δασκάλας, μίλησε το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου στον ANT1, δηλώνοντας: «Ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε σε πανελλαδική εμβέλεια, η πελάτισσά μου έχει προσβληθεί, έχει συκοφαντηθεί, έχει εξυβριστεί. Εάν δεν αποκατασταθεί η τιμή και η αξιοπρέπειά της, σκεφτόμαστε να καταφύγουμε στα δικαστήρια κατά παντός υπευθύνου, προσθέτοντας και την ηθική μας ικανοποίηση, προσθέτοντας και κάποια αποζημίωση».

«Επειδή η πελάτισσά μου δεν είχε ποτέ αντίστοιχη συμπεριφορά παιδιού τέτοιας ηλικίας κατά τη διάρκεια της 30χρονης εκπαιδευτικής της πορείας… Η συμπεριφορά του παιδιού ήταν ασυνήθιστη και επιπλέον έδειχνε προς τα έξω ότι είχε ερωτικά στοιχεία», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

«Δεν της ακούμπησε το στήθος, τη θώπευσε στο στήθος με καθαρή ερωτική διάθεση ένα 6χρονο παιδάκι. Ήρθαμε σε επαφή με δύο παιδοψυχιάτρους, οι οποίοι μας τόνισαν ότι η ερωτική δραστηριότητα και συμπεριφορά ενός παιδιού, και ειδικότερα ενός αγοριού, μπορεί να ξεκινήσει να εκδηλώνεται ακόμη και από τριών ετών».

Στη συνέχεια ο δικηγόρος συμπλήρωσε: «Η πελάτισά μου εμμένει στο γεγονός ότι, εάν άφηνε αυτό το περιστατικό απαρατήρητο, ενδεχομένως το επόμενο παράδειγμα του νεαρού αυτού να εξελισσόταν σε υψηλότερο βαθμό. Είμαστε ανοιχτοί, διαθέσιμοι σε κουβέντα, σε συζήτηση, σε κοινό τραπέζι, προκειμένου να καταλήξουμε σε συμπεράσματα τα οποία είναι επωφελή για εμάς αλλά πρωτίστως για το παιδάκι».

«Οι γονείς δεν έχουν επικοινωνήσει με τη δασκάλα και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ένας δίαυλος μέσω του οποίου μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις και θέσεις που σχετίζονται με την ουσία της συμπεριφοράς του παιδιού».

Τέλος, ερωτώμενος σχετικά με το αν η δασκάλα επιθυμεί να επιστρέψει στις σχολικές αίθουσες, ο δικηγόρος υπογράμμισε: «Θα κάνει ό,τι θα της πουν οι προϊστάμενοί της και πιστεύει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται διακαώς, όπως έκανε τόσα χρόνια».