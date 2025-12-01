Μαρτυρία σοκ για τη Λούτσα: Είχε «θερίσει» τον 24χρονο και κοιτούσε αν είχε πάθει ζημιά το ΙΧ του

Σοκ προκαλούν νέες λεπτομέρειες για τα πρώτα λεπτά του θανατηφόρου τροχαίου στη Λούτσα, τις οποίες αποκαλύπτει ο άνθρωπος που έσπευσε να βοηθήσει τον 24χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στον δρόμο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει κάτοικος της περιοχής που άκουσε το αυτοκίνητο να πέφτει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και αφρενάριστο πάνω στον 24χρονο, την 21χρονη σύντροφό του, την μητέρα και την αδελφή του, στη Λούτσα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρει ότι ο 29χρονος οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου βρισκόταν σε μία αψυχολόγητη κατάσταση καθώς φαινόταν ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα σκοτώνοντας τον νεαρό.

«Κοιτούσε τις ζημιές στο αυτοκίνητό του»

Η μάρτυρας περιγράφει λεπτό προς λεπτό τα όσα άκουσε και είδε αφού το αυτοκίνητο του 29χρονου σταμάτησε την τρελή πορεία του. Σύμφωνα με την ίδια, ο 24χρονος πέθανε ακαριαία μπροστά στα μάτια της μητέρας του που καθ’ όλη τη διάρκεια καθόταν δίπλα του, έκλαιγε, ούρλιαζε και έτρεμε.

Η αυτόπτης μάρτυρας αποκάλυψε και την συνομιλία που είχε ο 29χρονος με διασώστη του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την ίδια, ο διασώστης του είπε «το ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο;» και εκείνος απάντησε «ναι… Πονάει το αυτί μου».

Όπως ισχυρίζεται η αυτόπτης μάρτυρας, ενώ όλοι είχαν πέσει πάνω στον 24χρονο και προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, ο 29χρονος φέρεται πως κοιτούσε τις ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, δεν φαινόταν μεθυσμένος αλλά ούτε σε κατάσταση σοκ.

«Άκουσα κάποιον να φωνάζει, ζητούσαν κάποιον να κάνει ΚΑΡΠΑ και πήγα να βοηθήσω. Εμένα μου φάνηκε νεκρός ο 24χρονος, η μητέρα του ήταν δίπλα σε κατάσταση σοκ. Γείτονες τους έριξαν κουβέρτες, κρατούσαν την κοπέλα του αγκαλιά που είχε τραύμα στον κρόταφο και στο πόδι της. Καλούσαμε διαρκώς για να έρθει γρήγορα το ασθενοφόρο. Ο διασώστης του είπε “ξέρεις ότι έχεις σκοτώσει άνθρωπο” και οδηγός απάντησε “ναι, με πονάει το αυτί μου, μπορούμε να το δούμε;”. Δεν νομίζω να είχε καταλάβει τι έχει κάνει, εγώ τον είδα μια χαρά, δεν ήταν σε κατάσταση σοκ. Πήγαινε και κοίταζε τι ζημιά έχει πάθει το αυτοκίνητό του. Δεν ξέρω αν ήταν σοκ ή ήταν κάτι άλλο. Δεν οδυρόταν, σε καμία περίπτωση. Η μητέρα ήταν δίπλα στο παλικάρι και έτρεμε ολόκληρη. Το παιδί πέθανε ακαριαία», είπε συγκεκριμένα.

Να σημειωθεί ότι ο 29χρονος οδηγός έχει ήδη υποβληθεί σε αλκοτέστ το οποίο βγήκε αρνητικό, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν είχε καταναλώσει αλκοόλ ή είχε κάνει χρήση ουσιών.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας αποκάλυψε πως ο 29χρονος έτρεχε με 80 χλμ την ώρα και έπεσε πάνω στην οικογένεια χωρίς καν να πατήσει φρένο. Μιλώντας με τους αστυνομικούς υποστήριξε πως δεν κατάλαβε το τι έγινε.