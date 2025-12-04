Λούτσα: Στη φυλακή ο 29χρονος οδηγός που σκότωσε τον 24χρονο - «Βγήκε μπροστά μου αυτοκίνητο»

Στη φυλακή οδηγείται ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν να κρατηθεί προσωρινά μέχρι τη δίκη.



Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης, αλλά και της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αφού παρέσυρε στον θάνατο τον 24χρονο οδηγώντας με ιλιγγιώδη ταχύτητα και τραυμάτισε ακόμη τρία άτομα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υποστήριξε: «Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση».

Κατά τις ίδιες πηγές, η υπεράσπιση ζήτησε συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη.