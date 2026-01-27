Ραγίζουν και τα τσιμέντα στην Τούμπα: Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ συντετριμμένοι Λουτσέσκου, παίκτες και οπαδοί

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί μετά την ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία. Επτά φίλαθλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τουςκαι τρεις νοσηλεύονται σε κοντινό νοσοκομείο, μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Υποστηρικτές της ομάδας, που παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη, συρρέουν στο γήπεδο της Τούμπας, για να καταθέσουν κασκόλ και να αποτίσουν φόρο τιμής στους αδικοχαμένους συνοπαδούς τους.

Μαζί τους, βρέθηκαν τόσο ο προπονητής της πρώτης ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, όσο και ο Αντελίνο Βιεϊρίνια, ο οποίος εκτελεί χρέη διοικητικού εκπροσώπου. Το «παρών» στο γήπεδο της Τούμπας έδωσαν επίσης ποδοσφαιριστές του συλλόγου, καθώς και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Χρήστος Καρυπίδης.

Συγκεκριμένα το «παρών» έξω από το γήπεδο της Τούμπας για να αποδώσουν τιμές, έδωσαν οι Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης, Αντρέ Βιεϊρίνια και Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος, ενώ ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές ήταν ο εκ των αρχηγών της ομάδας, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Άπαντες είχαν λουλούδια στα χέρια και τα εναπόθεσαν στο σημείο που έχει γεμίσει με κεράκια, κασκόλ και λουλούδια, προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Πνέουν μεσίστιες οι σημαίες...

Nαπροσθέσουμε επίσης ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το τραγικό δυστύχημα οι σημαίες πνέουν μεσίστιες ενώ κόσμος καθ’ όλη τη διάρκεια περνάει ανάβει και αφήνει κεριά, σημαίες, κασκόλ, φανέλες και ανθοδέσμες στα κάγκελα έξω από το γήπεδο.