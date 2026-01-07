Λούβρο: Έλυσε τη σιωπή του μετά τη ληστεία του αιώνα - Τεράστια παραμόρφωση στην κορώνα της Ευγενίας

Το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας υπέστη «μαζική παραμόρφωση» κατά τη διάρκεια της διάρρηξης στο Λούβρο στις 19 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το BFMTV από πηγή κοντά στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας την είδηση που δημοσίευσε η εφημερίδα Le Figaro, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.



Οι διαρρήκτες την έσπασαν για να μπορέσουν να την αφαιρέσουν από τη βιτρίνα μέσω της σχισμής που άνοιξαν με ειδικό εργαλείο.



Η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau ανέφερε στις 21 Οκτωβρίου ότι η ζημιά από την κλοπή κοσμημάτων είχε εκτιμηθεί από τη συντηρήτρια του μουσείου σε 88 εκατομμύρια ευρώ, μόνο για το οικονομικό της σκέλος.



Μια ληστεία που έγινε μόλις σε τέσσερα λεπτά. Συνολικά, εκείνη τη στιγμή, οι διαρρήκτες είχαν στην κατοχή τους 8.482 διαμάντια, 35 σμαράγδια, 34 ζαφείρια και 212 μαργαριτάρια, που κοσμούσαν τα οκτώ κοσμήματα που κατάφεραν να ανακτήσουν.