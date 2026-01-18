Λούβρο: Νέο βίντεο από την «κλοπή του αιώνα» - Διέλυσαν τις προθήκες με αλυσοπρίονο και μπουνιές!

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία οι κλέφτες εισβάλουν στο Λούβρο και κάνουν σμπαράλια τις προθήκες με τα εκθέματα είδε στο φως της δημοσιότητας.



Σε βίντεο, που δημοσίευσε το TF1, φαίνονται δύο κλέφτες να σπάνε προθήκες και να αρπάζουν τα πολύτιμα κοσμήματα. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι αποτυπώνεται η στιγμή που ο κλέφτης σπάει με αλυσοπρίονο την προθήκη και μετά σπάει το τζάμι με γροθιά, αρπάζοντας το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας. Λίγο μετά, βοηθά έναν συνεργό του με μια άλλη προθήκη.

Casse du siècle au Louvre : les images exclusives des caméras de vidéosurveillance dévoilées dans "Sept à Huit" | TF1 Info

➡️ https://t.co/TsKoQk6ytm pic.twitter.com/sDRULXGv8V — TF1Info (@TF1Info) January 18, 2026

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας του Μουσείου

Παραπλήσιο Βίντεο δημοσίευσε και το France info, αν και από άλλη γωνία λήψης.



Η ομάδα μασκοφόρων εισέβαλε στη Γκαλερί του Απόλλωνα, αρπάζοντας μέσα σε μόλις επτά λεπτά ανεκτίμητα κοσμήματα από τη συλλογή των γαλλικών βασιλικών θησαυρών.



Η οικονομική ζημιά σύμφωνα με το μουσείο εκτιμάται στα 88 εκατ. ευρώ. «Η ζημία εκτιμάται από την έφορο του Λούβρου στα 88 εκατομμύρια ευρώ», ένα ποσό «εξαιρετικά εντυπωσιακό», όμως «δεν είναι σε καμία περίπτωση αντίστοιχο ούτε συγκρίσιμο με την ιστορική ζημία», είχε δηλώσει η εισαγγελέας Λορ Μπεκιού στο RTL, διευκρινίζοντας πως οι εγκληματίες «δεν θα κερδίσουν» αυτό το ποσό «εάν είχαν την πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα».