Λούβρο: «Ο εγκέφαλος δεν ήταν ικανοποιημένος» - Αποκαλύψεις από τους ληστές των κοσμημάτων

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2025, καθώς δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους κατέθεσαν εκ νέου ενώπιον των γαλλικών Αρχών τον Ιούνιο του 2026.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, οι Abdoulaye N., 40 ετών, και Ghelamallah A., 36 ετών, οι οποίοι θεωρούνται οι δράστες που εισέβαλαν στο μουσείο και έκλεψαν εννέα πολύτιμα κοσμήματα και κειμήλια του Γαλλικού Στέμματος, αποκάλυψαν τον τρόπο με τον οποίο στρατολογήθηκαν λίγες ημέρες πριν από τη ληστεία.

Από τα εννέα κλοπιμαία έχει εντοπιστεί μόνο το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο οι δράστες έχασαν κατά τη διαφυγή τους. Τα υπόλοιπα πολύτιμα αντικείμενα παραμένουν άφαντα.

Ο «εγκέφαλος» πίσω από τη ληστεία

Οι δύο ύποπτοι υποστήριξαν ότι ενεργούσαν για λογαριασμό ενός ανθρώπου που οργάνωσε τη ληστεία, αρνήθηκαν όμως να αποκαλύψουν την ταυτότητά του, επικαλούμενοι φόβους για αντίποινα. Όπως κατέθεσαν, μετά την επιχείρηση η λεία παραδόθηκε στον εντολέα σε υπόγειο γκαράζ στην Ομπερβιλιέ, στα βόρεια προάστια του Παρισιού.

Ο Abdoulaye ανέφερε στους ανακριτές ότι ο άνθρωπος που οργάνωσε τη ληστεία «δεν ήταν ικανοποιημένος», καθώς θεωρούσε ότι οι δράστες θα μπορούσαν να είχαν αφαιρέσει περισσότερα αντικείμενα και ότι έχασαν πολύτιμο χρόνο μπαίνοντας στο μουσείο από το παράθυρο. Παρ' όλα αυτά, παρέλαβε κανονικά τα κλεμμένα κοσμήματα, ενώ, σύμφωνα με την κατάθεση, έξω από το γκαράζ περίμεναν και άλλα άτομα για να μεταφέρουν αμέσως τη λεία.

Οι κατηγορούμενοι εξακολουθούν να αρνούνται να κατονομάσουν τόσο τον φερόμενο ως εγκέφαλο όσο και τους άλλους συνεργούς τους. Ο Ghelamallah περιορίστηκε να δηλώσει ότι όσοι σχεδίασαν τη ληστεία «δεν είναι παιδιά της εκκλησίας», αφήνοντας να εννοηθεί ότι πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο φερόμενος ως εντολέας είχε υποσχεθεί στον Abdoulaye αμοιβή από 15.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία των κοσμημάτων που θα αφαιρούνταν.

Ο Abdoulaye γνώριζε εξαρχής ότι στόχος ήταν το Μουσείο του Λούβρου. Αντίθετα, ο Ghelamallah ισχυρίστηκε ότι πίστευε πως επρόκειτο να διαρρήξουν ένα κοσμηματοπωλείο. «Δεν θα έμπαινα ποτέ αν ήξερα ότι ήταν το Λούβρο», φέρεται να είπε στους δικαστές.

Οι γαλλικές Αρχές εκτιμούν ότι συνολικά τέσσερα άτομα συμμετείχαν στη ληστεία. Ωστόσο, οι δύο κατηγορούμενοι δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα των συνεργών τους.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εκφράζουν φόβους ότι τα ιστορικά κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος ενδέχεται να έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε τα διαμάντια, τα ζαφείρια και τα σμαράγδια που τα διακοσμούσαν να πωληθούν ξεχωριστά στη μαύρη αγορά.