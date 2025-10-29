Λούβρο: Παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους στην κλοπή οι δύο συλληφθέντες και προφυλακίστηκαν

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο συλληφθέντες για την ιστορική κλοπή των κοσμημάτων του στέμματος της Γαλλίας από το Μουσείο του Λούβρου. Οι δύο άνδρες παραδέχθηκαν την εμπλοκή τους και προφυλακίστηκαν, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (29/10) η εισαγγελία του Παρισιού.

Η εισαγγελέας της πόλης διευκρίνισε επίσης ότι τα κλεμμένα κοσμήματα δεν βρίσκονται στην κατοχή των Αρχών.

Η κλοπή - μια θρασύτατη, επτάλεπτη έφοδος μέρα μεσημέρι στην Πινακοθήκη Apollo του Λούβρου - τράβηξε την παγκόσμια προσοχή αφού οι κλέφτες δραπέτευσαν με κοσμήματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου (25/10) και τέθηκαν υπό κράτηση, όπου ανακρίθηκαν για 96 ώρες. Ακόμη δύο ύποπτοι παραμένουν ελεύθεροι, όπως αναφέρει το CNN.

Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών, είναι αλγερινής υπηκοότητας. Είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο για τροχαίες παραβάσεις και ταυτοποιήθηκε μέσω DNA που ανακτήθηκε από ένα από τα σκούτερ.

Ο δεύτερος ύποπτος, 39 ετών, παράνομος οδηγός ταξί και διανομέας, γεννημένος στο Ομπερβιγιέ, ένα προάστιο του Παρισιού. Ήταν γνωστός στην αστυνομία στο παρελθόν για διακεκριμένη κλοπή. Το DNA του βρέθηκε σε σπασμένο γυαλί από μία από τις προθήκες.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να υποδηλώνει ότι οι τέσσερις δράστες επωφελήθηκαν από οποιαδήποτε μορφή εσωτερικής βοήθειας εντός του μουσείου», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau.

«Βρίσκονται αυτή τη στιγμή ενώπιον ανακριτή με σκοπό να τους θέσει υπό επίσημη έρευνα για τα εγκλήματα των ληστειών ως μέρος οργανωμένης συμμορίας - εγκλήματα που επισύρουν ποινή φυλάκισης δεκαπέντε ετών και βαρύ πρόστιμο», πρόσθεσε.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες



Περισσότεροι από 100 ερευνητές έχουν συμμετάσχει στο ανθρωποκυνηγητό και οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα άτομα αφού ανέλυσαν περισσότερα από 150 δείγματα DNA και εξέτασαν διάφορα αντικείμενα που άφησε πίσω της η ομάδα, όπως γάντια, ένα κράνος και μπουφάν υψηλής ορατότητας που είχαν αφεθεί στο σημείο.

Ένας από τους άνδρες συνελήφθη στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle καθώς προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα. Τον σταμάτησαν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαβατηρίων προτού επιβιβαστεί σε βραδινή πτήση προς την Αλγερία.

Τα κλεμμένα κοσμήματα -μεταξύ των οποίων ένα σμαραγδένιο κολιέ με περισσότερα από 1.000 διαμάντια που δώρισε ο Ναπολέων στη δεύτερη σύζυγό του- δεν ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια των συλλήψεων.

Το χρονικό της μεγάλης κλοπής



Στις 19 Οκτωβρίου, κλέφτες εισέβαλαν στην Πινακοθήκη Apollo στον επάνω όροφο του Λούβρου, η οποία στεγάζει τα Κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος.

Χρησιμοποίησαν μια σκάλα τοποθετημένη σε φορτηγό για να αποκτήσουν πρόσβαση στην Πινακοθήκη, μια από τις πιο περίτεχνες αίθουσες του μουσείου, από ένα παράθυρο. Διέρρηξαν δύο προθήκες υψηλής ασφαλείας και έκλεψαν εννέα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός σετ κοσμημάτων με διαμάντια και ζαφείρια που φορούσαν η Βασίλισσα Μαρί-Αμελί και η Βασίλισσα Ορτάνς.

Τα κοσμήματα που κλάπηκαν από το μουσείο εκτιμάται ότι αξίζουν 88 εκατομμύρια ευρώ (102 εκατομμύρια δολάρια).

«Θα ήθελα να διατηρήσω την ελπίδα ότι θα βρεθούν και θα μπορέσουν να επιστραφούν στο μουσείο του Λούβρου και στο έθνος», πρόσθεσε η Laure Beccuau. «Αυτά τα κοσμήματα πλέον δεν μπορούν να πωληθούν. Όποιος τα αγοράσει θα είναι ένοχος για το αδίκημα της διακίνησης κλεμμένων αγαθών. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να τα επιστρέψουμε».