NBA: «Λύγισαν» τους Σέλτικς χωρίς Γιάννη οι Μπακς, νίκες για Ρόκετς, Νάγκετς
Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες με εμφατικό τρόπο απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, την ώρα που οι Νάγκετς έφυγαν με νίκη από το Σακραμέντο.
H δράση συνεχίστηκε στα παρκέ του ΝΒΑ, παρά το γεγονός πως στο πρόγραμμα υπήρχαν τέσσερα παιχνίδια μόλις.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:
Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 115-113
Μιλγουόκι Μπακς - Μπόστον Σέλτικς 116-101
Νιού Όρλινς Πέλικανς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 143-120
Σακραμέντο Κινγκς - Ντένβερ Νάγκετς 105-136
Πηγή: Athletiko.gr