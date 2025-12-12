NBA: «Λύγισαν» τους Σέλτικς χωρίς Γιάννη οι Μπακς, νίκες για Ρόκετς, Νάγκετς

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες με εμφατικό τρόπο απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, την ώρα που οι Νάγκετς έφυγαν με νίκη από το Σακραμέντο.