«Λύγισε» η Ιβάνκα Τραμπ για τον καρκίνο του Κούσνερ - «Είδα live την απόπειρα κατά του πατέρα μου»

Η Ιβάνκα Τραμπ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της όταν μίλησε για τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή της, με πιο έντονη στιγμή την αναφορά στη μητέρα της και πρώην συζύγου του νυν προέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνα. Με συγκίνηση, εξέφρασε τη θλίψη της που τα τρία παιδιά της δεν θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γιαγιά τους, την οποία χαρακτήρισε «εξαιρετική».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Podcast «The Diary of a CEO» στο Youtube, θυμήθηκε τα μαθήματα ζωής που πήρε από εκείνη, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν η αίσθηση του σκοπού σε κάθε πράξη. Η απώλειά της το 2022, σε ηλικία 73 ετών, ήρθε απροσδόκητα με την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ να σημειώνει ότι της στοίχισε πολύ, ειδικά καθώς η πανδημία είχε ήδη περιορίσει τον χρόνο που μπορούσαν να περάσουν μαζί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γιαγιά της, από την πλευρά της μητέρας της, Μαρί Ζελνίτσκοβα, γνωστή ως «Μπάμπι», η οποία ζει μαζί της στη Φλόριντα. Μιλώντας για εκείνη, λύγισε, λέγοντας πως της έμαθε τι σημαίνει αγάπη και πως αποτελεί ευλογία που τα παιδιά της μεγαλώνουν κοντά της και ακούν ιστορίες για τη μητέρα της.

Η Ιβάνκα συγκινήθηκε εξίσου όταν αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, και τη δύσκολη μάχη του με τον καρκίνο του θυρεοειδούς. Όπως αποκάλυψε, ο σημερινός εκπρόσωπος του Τραμπ, χρειάστηκε να υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, η πρώτη κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον Λευκό Οίκο και η δεύτερη το 2022.

Η περίοδος εκείνη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την ίδια, καθώς συνέπεσαν πολλές κρίσιμες αλλαγές: η αποχώρησή της από την Ουάσινγκτον, η επιδείνωση της υγείας του συζύγου της και, λίγο αργότερα, ο θάνατος της μητέρας της. Αυτός ο συνδυασμός γεγονότων την οδήγησε να αναζητήσει ψυχολογική υποστήριξη, ώστε να διαχειριστεί τις προκλήσεις. «Ο Τζάρεντ διαγνώστηκε με καρκίνο του θυρεοειδούς για δεύτερη φορά και μετά πέθανε η μητέρα μου».

Η απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η περιγραφή της στιγμής που παρακολούθησε σε «σχεδόν πραγματικό χρόνο» την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, στην Πενσυλβάνια.

Βρισκόταν με τα παιδιά της όταν είδε τα γεγονότα να εκτυλίσσονται στην τηλεόραση. «Οι τηλεοράσεις ήταν ανοιχτές, οπότε το είδα σχεδόν αμέσως», είπε. «Ήταν σχεδόν πραγματικός χρόνος, πριν σηκωθεί ξανά. Ήμουν τρομοκρατημένη και φοβισμένη, και ήμουν προστατευτική με τα παιδιά μου», προσέθεσε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι ένιωσε έντονο φόβο και τρόμο ωστόσο, τη στιγμή που τον είδε να σηκώνεται και να απομακρύνεται με τη συνοδεία της Μυστικής Υπηρεσίας, ένιωσε μέσα της πως θα είναι καλά. «Απλώς ήξερα ότι δεν ήταν η ώρα του» συνέχισε.

Παρά τη σκληρότητα του περιστατικού, αποκάλυψε ότι έχει συγχωρέσει τον δράστη, Τόμας Κρουκς, τονίζοντας πως η συγχώρεση, αν και δύσκολη, είναι απαραίτητη.

Κλείνοντας, υπογράμμισε πως όλα αυτά τα γεγονότα της έδωσαν ένα ξεκάθαρο μάθημα: να εκτιμά κάθε στιγμή και να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο. «Δεν μπορείς να θεωρείς τα πράγματα δεδομένα στη ζωή και το έμαθα αυτό με πολλούς τρόπους», είπε. «Όταν η μητέρα μου πέθανε πρόωρα, όταν ο σύζυγός μου είχε ένα τρομακτικό επεισόδιο με καρκίνο». «Απλώς δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο» κατέληξε.