«Λύγισε» η πρόεδρος της ΔΟΕ στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία

Δάκρυσε η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, ενώ μιλούσε στο πλαίσιο της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία, για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο στην Ιταλία.

«Σήμερα ξεκινάμε μια πολύ συμβολική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε εδώ όπου είναι θαμμένη η καρδιά του Πιερ ντε Κουμπερτέν. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η στιγμή γιατί μας θυμίζει ότι εδώ ξεκίνησαν οι Σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες», είπε η Κόβεντρι και λίγα δευτερόλεπτα μετά φορτίστηκε έντονα και άρχισε να δακρύζει.



Οι παριστάμενοι τη χειροκρότησαν θερμά για να της δώσουν κουράγιο να συνεχίσει με εκείνη να λέει ότι «υποτίθεται ότι δεν θα συγκινούμουν σήμερα, αλλά αυτός εδώ ο τόπος είναι πολύ ξεχωριστός».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε με έμφαση στο μήνυμα ειρήνης που μεταφέρουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:



«Στον διχασμένο κόσμο που ζούμε σήμερα, οι Αγώνες κατέχουν μια πραγματικά συμβολική θέση. Είναι καθήκον και ευθύνη μας να διασφαλίσουμε ότι αθλητές από όλο τον κόσμο μπορούν να συναντηθούν ειρηνικά. Η φιλία και ο σεβασμός πρέπει να επικρατούν στους αθλητικούς αγώνες».



Η Τελετή Αφής ολοκληρώθηκε με την Πρωθιέρεια, Μαίρη Μηνά, να παραδίδει την Ολυμπιακή Φλόγα στον «χάλκινο» Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας και πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος έδωσε τη δάδα στην πρώτη Ιταλίδα Λαμπαδηδρόμο, Στεφανία Μπελμόντο (σ.σ. δις Ολυμπιονίκη στο σκι αντοχής το 1992 και το 2002), ενώ ακολούθησε ο Άρμιν Ζέγκελερ, δύο φορές Ολυμπιονίκης στο έλκηθρο (2006, 2010).

Δείτε το σχετικό απόσπασμα (από το 45:30 και μετά)