Λύγισε ο Σαλάχ όταν είδε τον Τσιμίκα - Το ξεχωριστό μήνυμα του διεθνή μπακ στον «Φαραώ»

Μπορεί ο Μοχάμεντ Σαλάχ να μην έχει παίξει και επίσημα το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα της Λίβερπουλ, όμως όπως αποκάλυψε ο Άρνε Σλοτ θα χάσει το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την επάνοδό του να φαίνεται να αργεί.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας μετά από 9 χρόνια απίστευτων κατορθωμάτων και ανακοίνωσε πως θα αποχωρήσει από τους reds στο τέλος της σεζόν. Ο Σαλάχ που κατέκτησε με την ομάδα του Μέρσεϊσαιντ 2 πρωταθλήματα, 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 Super Cup Ευρώπης, 2 Carabao Cup και 1 Community Shield παρακολούθησε ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο με ειδικές αναφορές των συμπαικτών του στον ίδιο και στην καριέρα του στην ομάδα, κάνοντας μια συγκινητική αναδρομή με τα όσα πέτυχε.

Όταν εμφανίστηκε στο βίντεο ο Κώστας Τσιμίκας, ο «Φαραώ» χαμογέλασε, καθώς ήταν γνωστό πόσο καλοί φίλοι είναι οι δυο τους, βλέποντάς τον να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν λέγοντας: «Σίγουρα θα λείψει πολύ. Σε όλους στο κλαμπ. Είναι πολύ ευγενικός τύπος. Η κληρονομιά του θα μείνει για πάντα στη Λίβερπουλ. Είναι ο Αιγύπτιος "Scouser"» ενώ ο Αιγύπτιος δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή του ακούγοντας τον φίλο του να μιλάει με τόσο όμορφα λόγια για αυτόν.