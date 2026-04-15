Λυκαβηττός: Μία «πίστα» επίδειξης που κλείνει η Τροχαία – Τι κρύβουν οι συλλήψεις

Όταν η πόλη ησυχάζει, ο λόφος του Λυκαβηττού συχνά μετατρέπεται σε ένα ιδιότυπο σκηνικό. Όχι όμως για τις κλασικές «κόντρες» ταχύτητας που έχουμε συνηθίσει στις ευθείες των προαστίων. Στο πλάτωμα του Θεάτρου, το «παιχνίδι» παίζεται αλλιώς: Είναι ένας «αγώνας» επίδειξης, όπου το ζητούμενο δεν είναι η ταχύτητα, αλλά ο ήχος και οι εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις.

Το βράδυ της 14ης Απριλίου, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σταμάτησε και πάλι αυτό το σόου. Η ειδική επιχείρηση που στήθηκε δεν είχε στόχο μόνο την καταστολή, αλλά την πρόληψη ατυχημάτων σε ένα σημείο με έντονη τουριστική και κοινωνική κίνηση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οδηγοί που μετέτρεπαν τον δημόσιο χώρο σε πίστα, πραγματοποιώντας επικίνδυνες μανούβρες πλαγιολίσθησης.

Φωτογραφία αρχείου: Κατάληψη πάρκινγκ ΗΠΑ

Τι κρύβουν οι συλλήψεις;

Οι τρεις συλλήψεις για επίδειξη ικανοτήτων και οι δέκα παραβάσεις που βεβαιώθηκαν (από έλλειψη κράνους μέχρι εκκωφαντικά ηχοσυστήματα) κρύβουν μια βαθύτερη πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για «αθώα» διασκέδαση, αλλά για μια κουλτούρα οδικής ασυδοσίας. Η αφαίρεση πέντε αδειών οδήγησης στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η ασφάλεια των πεζών και η ησυχία των κατοίκων δεν θυσιάζονται στον βωμό της «λεζάντας» και των db.

Τι γίνεται στον Λυκαβηττό

Στον χώρο του θεάτρου δεν έχουμε κόντρα από το σημείο Α στο σημείο Β (ταχύτητα). Έχουμε στατική επίδειξη. Το «κοινό» είναι εκεί, όρθιο γύρω-γύρω, γεγονός που κάνει τις μανούβρες πλαγιολίσθησης (drift) απείρως πιο επικίνδυνες. Μια λάθος κίνηση δεν θα χτυπήσει έναν άλλο οδηγό, αλλά έναν ανυποψίαστο τουρίστα ή έναν έφηβο που κρατάει ένα κινητό για να τραβήξει βίντεο.

Το ψυχολογικό υπόβαθρο των συλλήψεων

Οι συλλήψεις αυτές «κρύβουν» μια προσπάθεια της ΕΛ.ΑΣ. να χτυπήσει τη ρίζα του προβλήματος πριν αυτή μεταφερθεί στις μεγάλες λεωφόρους. Ο Λυκαβηττός λειτουργεί συχνά ως «προθερμαντήριο» ή σημείο συνάντησης.

Τα ηχοσυστήματα που αναφέρει η έκθεση της Τροχαίας δεν είναι απλώς «δυνατή μουσική». Είναι συστήματα χιλιάδων ευρώ που χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επιβολής στον χώρο. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών (Νεάπολη, Κολωνάκι) βιώνουν αυτόν τον «αγώνα» ως μια διαρκή ηχητική επίθεση, κάτι που μετατρέπει ένα θέμα τροχαίας σε θέμα ποιότητας ζωής και δημόσιας τάξης.

Με λίγα λόγια

Ο Λυκαβηττός ανήκει σε όλους και όχι σε εκείνους που θεωρούν το πάρκινγκ του Θεάτρου προσωπική τους αρένα. Η Τροχαία ξεκαθαρίζει πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος απαιτεί σεβασμό, όχι επίδειξη ισχύος.