Λύκοι στην Πελοπόννησο: Επέστρεψαν μετά από δεκαετίες - Γιατί πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές

Ο λύκος επέστρεψε στην Πελοπόννησο μετά από απουσία πολλών δεκαετιών, καθώς η εξάπλωση του είδους έφτασε πλέον και στα νότια της χώρας. Η επιστροφή του δεν οφείλεται σε απελευθερώσεις ή οργανωμένη μεταφορά ζώων, αλλά σε μια μακρά διαδικασία φυσικής ανάκαμψης και επέκτασης του πληθυσμού του. Αυτό εξηγεί ο βιολόγος Γιώργος Ηλιόπουλος, ειδικός στην οικολογία του λύκου, επισημαίνοντας ότι το είδος είχε μειωθεί σημαντικά στο παρελθόν, τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τη γεωγραφική κατανομή του. Σήμερα η παρουσία του εκτείνεται από τα βόρεια σύνορα της χώρας έως την Αττική και, πλέον, την Πελοπόννησο.

Διαβάστε περισσότερα για την επανεμφάνισή του λύκου, που προκαλεί ανησυχία σε κατοίκους ορεινών και αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναφορές για ζώα που κινούνται κοντά σε οικισμούς.