Λύκος επιτέθηκε σε γυναίκα στη Φωκίδα - Πάλευε μαζί του για δέκα λεπτά

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια γυναίκα σε ορεινή περιοχή της Φωκίδας, όταν της επιτέθηκε λύκος την ώρα που βρισκόταν μαζί με το κοπάδι της.

Η γυναίκα προσπάθησε με φωνές και χτυπήματα να απομακρύνει το άγριο ζώο, δίνοντας μάχη για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να καταφέρει να το απωθήσει.

Στη συνέχεια ενημέρωσε το Δασονομείο Ευπαλίου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το περιστατικό. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση, καθώς οι λύκοι συνήθως αποφεύγουν την επαφή με ανθρώπους.