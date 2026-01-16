Λύθηκε το μυστήριο χρόνων με τις περίεργες κόκκινες κουκκίδες στις εικόνες του James Webb

Για χρόνια, οι παράξενες κόκκινες κουκκίδες στις εικόνες του James Webb προβλημάτιζαν τους επιστήμονες. Νέα έρευνα δείχνει ότι πρόκειται για μαύρες τρύπες κρυμμένες μέσα σε πυκνά νέφη αερίου, που λάμπουν καθώς «καταπίνουν» το περιβάλλον τους. Αυτές οι μαύρες τρύπες είναι μικρότερες από το αναμενόμενο, αλλά μεγαλώνουν γρήγορα, ρίχνοντας φως στο πώς εμφανίστηκαν οι υπερμαζικές μαύρες τρύπες τόσο νωρίς στην κοσμική ιστορία.

Όπως διαβάζουμε στο Sciencedaily, «οι μικρές κόκκινες κουκκίδες είναι νεαρές μαύρες τρύπες, εκατό φορές λιγότερο μαζικές από ό,τι θεωρούσαμε, τυλιγμένες σε ένα κουκούλι αερίου, το οποίο καταναλώνουν για να μεγαλώσουν. Αυτή η διαδικασία παράγει τεράστια θερμότητα, η οποία λάμπει μέσα από το κουκούλι. Αυτή η ακτινοβολία μέσα από το κουκούλι είναι που δίνει στις μικρές κόκκινες κουκκίδες το μοναδικό κόκκινο χρώμα τους», λέει ο καθηγητής Darach Watson.



Από τότε που το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb (JWST) άρχισε τις επιστημονικές του δραστηριότητες, οι αστρονόμοι έχουν ενθουσιαστεί με τις παράξενες κόκκινες κουκκίδες που εμφανίζονται στις εικόνες του από το μακρινό σύμπαν. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης έχουν πλέον προσδιορίσει τι είναι αυτά τα αντικείμενα, αποκαλύπτοντας την ακραία κοσμική δραστηριότητα που κρύβεται μέσα σε πυκνά νέφη ιονισμένου αερίου. Τα ευρήματά τους δημοσιεύθηκαν στο Nature στις 14 Ιανουαρίου.

Όταν ο James Webb κατέγραψε τις πρώτες του εικόνες τον Δεκέμβριο του 2021 από απόσταση περίπου 1,5 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη, οι ερευνητές γρήγορα παρατήρησαν κάτι απροσδόκητο. Διάσπαρτα ανάμεσα στα αστέρια και τους γαλαξίες υπήρχαν μικρά, ανεξήγητα κόκκινα σημεία φωτός που δεν ταιριάζουν με τα υπάρχοντα μοντέλα του πρώιμου σύμπαντος.

Ένα κοσμικό μυστήριο στο πρώιμο σύμπαν

Αυτά τα αντικείμενα, με το παρατσούκλι «μικρά κόκκινα σημεία», εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που το σύμπαν ήταν μόλις μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ετών. Περίπου ένα δισεκατομμύριο χρόνια αργότερα, φαίνεται να εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο. Η σύντομη εμφάνισή τους έθεσε ένα σημαντικό ερώτημα: τι ακριβώς ήταν αυτές οι λαμπερές κόκκινες πηγές;



Μια πρώιμη ιδέα υποδείκνυε ότι ήταν τεράστιοι γαλαξίες αρκετά φωτεινοί ώστε να ανιχνευθούν σε 13 δισεκατομμύρια χρόνια κοσμικής ιστορίας. Ωστόσο, αυτή η εξήγηση έρχονταν σε αντίθεση με όσα γνωρίζουν οι επιστήμονες για τη δημιουργία των γαλαξιών. Τέτοιοι μεγάλοι γαλαξίες δεν θα έπρεπε να είχαν υπάρξει τόσο σύντομα μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, καθώς χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να αναπτυχθούν.

Μετά από δύο χρόνια ανάλυσης των δεδομένων του Webb, οι ερευνητές του Cosmic Dawn Centre του Ινστιτούτου Niels Bohr κατέληξαν σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Οι κόκκινες κουκκίδες τροφοδοτούνται από μαύρες τρύπες, τα πιο ακραία αντικείμενα που είναι γνωστά στο σύμπαν. Αυτές οι παρατηρήσεις προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για το πώς σχηματίστηκαν και άρχισαν να μεγαλώνουν οι πρώτες μαύρες τρύπες.