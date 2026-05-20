Λύτρας – Πολυζωγοπούλου: Διεκόπη η δίκη για τον ξυλοδαρμό – Ορίστηκε νέα ημερομηνία εκδίκασης

Διακόπηκε αργά το μεσημέρι η δίκη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης βλάβης κατά της Σοφίας Πολυζωγοπούλου από τον πρώην σύζυγό της, τον ποινικολόγο Απόστολο Λύτρα. Η δίκη που διακόπηκε λόγω ωραρίου ορίστηκε για τις 29 Μαΐου 2026.

Η Σοφία Πολυζωγοπούλου εμφανίστηκε από νωρίς το πρωί της Τετάρτης 20 Μαϊου στο Εφετείο Αθηνών. Ακολούθησε ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής. Ο Απόστολος Λύτρας δεν παρουσιάστηκε στο Εφετείο παρά ο συνήγορος υπεράσπισης του, Γιώργος Κριεμάδης.

Η υπόθεση που απασχολεί εδώ και 2 χρόνια έχει μπει στην τελική ευθεία, αφού ο ποινικολόγος δεν μπορεί να πάρει κι άλλη αναβολή- έχει εξαντλήσει ήδη τις 3 αναβολές.

Το συμβάν έγινε στις 16 Ιουνίου του 2024, όταν το ζευγάρι που βρισκόταν σε εστιατόριο ξεκίνησε να καβγαδίζει. Αποχωρώντας από το εστιατόριο, σύμφωνα με την κατάθεση της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, ο Λύτρας οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και την πήγε σε ένα απομονωμένο σημείο και την χτύπησε με γροθιές χωρίς εκείνη να μπορέι να ξεφύγει από το κλειδωμένο αυτοκίνητο.

Ο ποινικολόγος, που μετέφερε την πρώην σύζυγό του σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. παραδέχθηκε την πράξη του, συνελήφθη και προφυλακίστηκε για χρονικό διάστημα 4 μηνών.

Την ημέρα της αποφυλάκισής του ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του και την ανήλικη κόρη τους. Σχεδόν ένα χρόνο μετά από το περιστατικό και το διαζύγιό τους, άνοιξε νέο κεφάλαιο κάνοντας και τρίτο γάμο με τη Δώρα Παπαδοπούλου.