Λύτρας-Πολυζωγοπούλου: Θα συναντηθούν σήμερα στο Εφετείο; Αναμένεται η εκδίκαση για τον ξυλοδαρμό

Ήταν λίγο πριν από τις 11 το πρωί που έφτασε στο Εφετείο Αθηνών η Σοφία Πολυζωγοπούλου. Σήμερα αναμένεται να εκδικαστεί η υπόθεση ξυλοδαρμού της από τον πρώην σύζυγό της, Απόστολο Λύτρα.

Έχουν ήδη δοθεί 4 αναβολές μέχρι και σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, σχετικά με την υπόθεση που αφορά το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος της από τον ποινικολόγο. Αναμένεται λοιοπόν, ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι στη δικαστική αίθουσα.

Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στις 16 Ιουνίου 2024, όταν το τότε παντρεμένο ζευγάρι φέρεται να καβγάδισε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου. Σύμφωνα με την κατάθεση της Σοφίας Πολυζωγοπούλου, όταν αποχώρησαν από το εστιατόριο, ο Απόστολος Λύτρας την οδήγησε σε απομονωμένο σημείο και της επιτέθηκε, χτυπώντας τη με γροθιές ενώ το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο.

Στη συνέχεια, ο γνωστός ποινικολόγος τη μετέφερε σε νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο γνωστός ποινικολόγος παραδέχθηκε την πράξη του, ομολογία που οδήγησε στη σύλληψη και την προφυλάκισή του για περίπου τέσσερις μήνες στις φυλακές Κορίνθου.

Την ημέρα της αποφυλάκισής του, είχε απευθυνθεί δημόσια, ζητώντας συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του και την ανήλικη κόρη τους.