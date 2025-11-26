μ. Artisan Water στην έκθεση Χenia 2025: Το απόλυτο statement στην υψηλή φιλοξενία

Το μ. Artisan Water αναδείχθηκε ως σημείο αναφοράς στον χώρο της γαστρονομίας, του τουρισμού και της βιωσιμότητας. Με τη συμμετοχή του στην έκθεση Xenia 2025, την κορυφαία διοργάνωση του κλάδου φιλοξενίας στην Ελλάδα, ενίσχυσε τον διάλογο γύρω από τη βιωσιμότητα, αποδεικνύοντας ότι η premium αισθητική και η περιβαλλοντική υπευθυνότητα μπορούν να συνυπάρχουν σε ένα σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών πρότυπο φιλοξενίας.

Από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου, το Metropolitan Expo μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, όπου το brand παρουσίασε το καινοτόμο για την χώρα portfolio του. Έχοντας δημιουργήσει το πρώτο φυσικό μεταλλικό νερό στην Ελλάδα σε 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία αλουμινίου, το μ. Artisan Water επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του νερού σε ολόκληρο τον κλάδο του premium τουρισμού.