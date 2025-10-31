Μ.Ρήγας (Energean): Απαραίτητη η εγχώρια παραγωγή αερίου & πετρελαίου για την ενεργειακή ασφάλεια

Η Ελλάδα, και συνολικότερα η Ευρώπη, θα πρέπει να εστιάσουν στην ανάπτυξη των εγχώριων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου, προκειμένου να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια, προσιτό ενεργειακό κόστος και ανάπτυξη προς όφελος των οικονομιών και των καταναλωτών, καθώς και την ενδυνάμωση της κυριαρχίας τους. Αυτό τόνισε ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Energean, στη διάρκεια ομιλίας του στο πλαίσιο του 4ου Οικονομικού Συνεδρίου της εφημερίδας «Ναυτεμπορική» που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα.

Ο κ. Ρήγας επεσήμανε ότι η πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση έχει ανάγκη τους υδρογονάνθρακες, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν να καλύπτουν περίπου το 50% της παγκόσμιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον στην επόμενη 25ετία. Οι χώρες που έχουν αντιληφθεί τη σημασία τους για την ενεργειακή ασφάλεια, προχωρούν εδώ και δεκαετίες σε σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, με επακόλουθο και την ενίσχυση της εθνικής τους κυριαρχίας. Χαρακτηριστικά, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις χωρών όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες του Κόλπου.

Εξάρτηση αντί παραγωγής

«Στην Ευρώπη, αντίθετα, έχουμε εστιάσει στις εισαγωγές και έχουμε επιλέξει να υποκαταστήσουμε την εξάρτηση σε φυσικό αέριο που είχαμε από τη Ρωσία με εισαγωγές από άλλες πηγές, όπως η Νορβηγία και οι ΗΠΑ», ανέφερε ο κ. Ρήγας. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση που ήταν απόρροια της πανδημίας του κορωνοϊού ανέδειξε με τον πιο πειστικό τρόπο την σημασία που έχει η εγχώρια παραγωγή για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά και για την ανάπτυξη των οικονομιών και τα συμφέροντα των καταναλωτών. «Μια χώρα που γνωρίζουμε καλά, καθώς καλύπτουμε πλέον το 50% των αναγκών της σε φυσικό αέριο, είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ, που με την πολιτική ανάπτυξης των εγχώριων κοιτασμάτων που ακολούθησε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όχι μόνο κατάφερε να καταστεί ενεργειακά αυτάρκες, αλλά και εξάγει πλέον φυσικό αέριο στην Αίγυπτο», πρόσθεσε.

«Επιπλέον», συνέχισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, «το Ισραήλ είδε τις τιμές του φυσικού αερίου να παραμένουν σταθερές τον καιρό της πανδημίας, όταν στην Ευρώπη εκτοξεύονταν ακόμη και στα 300 ευρώ ανά μεγαβατώρα, υπονομεύοντας την αναπτυξιακή πορεία των οικονομιών».

O ρόλος της Ανατ. Μεσογείου

Ο κ. Ρήγας ανέφερε επίσης ότι η Ανατολική Μεσόγειος θα ήταν δυνατό να αποτελέσει ένα νέο κέντρο παραγωγής υδρογονανθράκων και να καλύψει μέρος της ζήτησης προς γειτονικές αγορές. Ωστόσο, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές αλλά και νέες μεγάλες ανακαλύψεις, καθώς τα υφιστάμενα κοιτάσματα πρέπει να καλύπτουν την όλο και αυξανόμενη ζήτηση από τις χώρες της περιοχής, με την Αίγυπτο και το Ισραήλ στο επίκεντρο.

«Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να προχωρήσουν χώρες όπως η Ελλάδα στην έρευνα και αξιοποίηση των δικών τους φυσικών πόρων. Σημαντικές εταιρείες έχουν ενδιαφερθεί για τις θαλάσσιες περιοχές πέριξ της Κρήτης, ενώ πολύ ενδιαφέρουσες είναι οι προοπτικές για το block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο που διαχειριζόμαστε σε κοινοπραξία με την HelleniQ Energy και για το οποίο οι αρχικές εκτιμήσεις, με βάση την επεξεργασία και ερμηνεία των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών στην οποία έχουμε προχωρήσει, παραπέμπουν σε 200 δισεκ. κυβικά μέτρα πιθανούς πόρους φυσικού αερίου» ανέφερε. Για να προσθέσει ότι αυτή είναι η μόνη παραχώρηση στην οποία θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση μέσα στην επόμενη διετία.

Τρεις προϋποθέσεις για τους υδρογονάνθρακες

Για να έχουμε, όμως, αποτελέσματα και να φθάσει η χώρα να εξερευνήσει, να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τους φυσικούς της πόρους, πρέπει να πληρούνται μία σειρά από προϋποθέσεις. Ο τομέας της έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων χρειάζεται:

-Διαχρονική πολιτική συναίνεση.

-Απλοποίηση στις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

-Δεσμευμένους Operators που έχουν αποδείξει ότι είναι ικανοί να φέρουν σε σύντομο χρονικό διάστημα κοιτάσματα σε παραγωγή.

«Αν βαδίσουμε πάνω σε αυτό το τρίπτυχο και προχωρούμε με πολύ λιγότερα λόγια αλλά με περισσότερα έργα, τότε μόνο η χώρα μας θα καταφέρει να αξιοποιήσει το δυναμικό της σε υδρογονάνθρακες, να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των πηγών, να εξασφαλίσει αξιόπιστη και προσιτή για τους καταναλωτές ενέργεια και να αναβαθμίσει σημαντικά τον γεωπολιτικό της ρόλο σε μια περιοχή όπου η ανάπτυξη υδρογονανθράκων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την ανάπτυξη στις οικονομίες και την ευημερία στις κοινωνίες», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Energean.

H σημασία της αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

O κ.Ρήγας έκλεισε με μια αναφορά στη σημασία του έργου της αποθήκευσης διοξειδίου τυ άνθρακα (CO2) στον Πρίνο για την εγχώρια βιομηχανία. Στην πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης, οι βιομηχανίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την ανάγκη της αποανθρακοποίησης, της αποφυγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που ανεβάζουν την θερμοκρασία του πλανήτη αλλά και επιβαρύνουν την ανταγωνιστικότητά τους, λόγω της όλο και πιο αυστηρής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κλίμα.

«Η άμβλυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου και η προστασία των βιομηχανικών μονάδων, του παραγωγικού ιστού και της απασχόλησης στον βιομηχανικό τομέα είναι ακριβώς ο ρόλος της μεγάλης επένδυσης στον Πρίνο: δέσμευση του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα στη βιομηχανία, υγροποίηση, μεταφορά και αποθήκευσή του στον ταμιευτήρα του Πρίνου εκεί όπου για εκατομμύρια χρόνια έχουν δεσμευθεί υδρογονάνθρακες», κατέληξε ο κ. Ρήγας.