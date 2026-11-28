Αδιανόητο επεισόδιο με αφορμή μία θέση πάρκινγκ σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου στην Αγία Παρασκευή, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες ηλικίας 78 και 53 ετών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αιματηρό επεισόδιο για μια θέση πάρκινγκ εκτυλίχθηκε περίπου στις 14:10, στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς στην Αγία Παρασκευή. Όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο ανδρών για μία θέση πάρκινγκ.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 78χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 53χρονο χρησιμοποιώντας αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά και την πλάτη.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο 78χρονος, ο οποίος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό στο κεφάλι από γροθιές που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Ο ηλικιωμένος αναμένεται να συλληφθεί για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.