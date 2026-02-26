Μάχεται για τη ζωή του ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας - Διασωληνωμένος με βαριά πνευμονία

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Βελιγράδι ο υπουργός Εσωτερικών της Σερβίας και αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ίβιτσα Ντάτσιτς.

Ο Ντάτσιτς εισήχθη αργά το απόγευμα της Τετάρτης 25 Φεβρουαρίου σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση. Οι θεράποντες γιατροί διέγνωσαν βαριά αμφοτερόπλευρη πνευμονία και τον διασωλήνωσαν άμεσα, ενώ αναπνέει με μηχανική υποστήριξη, όπως αναφέρει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο θεράπων ιατρός του, Σπάσογιε Πόπεβιτς, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά σοβαρή, τονίζοντας ότι οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του. «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αναπνευστήρα και του χορηγήθηκαν όλα τα απαραίτητα φάρμακα για τη θεραπεία. Ο αναπνευστήρας εξασφαλίζει τον χρόνο που χρειάζονται τα φάρμακα για να δράσουν. Αγωνιζόμαστε για τη ζωή του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βράδυ, ο πρόεδρος της Σερβία, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, επισκέφτηκε την κλινική για να ενημερωθεί από κοντά για την κατάσταση του υπουργού Εσωτερικών.