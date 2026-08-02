Μάχη με τη φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Πότε αναμένεται να κοπάσουν οι ισχυροί άνεμοι

Για τρίτη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νότια Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες να παραμένουν δυσμενείς.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι ισχυροί βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι έχουν μερικώς εξασθενήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο εξακολουθούν να δυσχεραίνουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ

Εξασθενούν οι άνεμοι από το απόγευμα

Κατά τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, οι άνεμοι στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς αναμένεται να παραμείνουν ενισχυμένοι, με μέσες εντάσεις 30-40 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή 5-6 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν τα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα.

Ωστόσο, σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις μέσες εντάσεις να υποχωρούν στα 20-30 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή στα 4-5 μποφόρ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για την αντιμετώπιση των ενεργών μετώπων της πυρκαγιάς.

ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ

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Νέα ενίσχυση των ανέμων από τη Δευτέρα

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν αναμένεται να διαρκέσει, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας προβλέπεται εκ νέου ενίσχυση των ανέμων στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν σε μέσες εντάσεις 25-35 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ παράλληλα η υγρασία των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων θα υποχωρήσει ελαφρώς σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ