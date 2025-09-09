Μάχη με τη σηψαιμία δίνει ο Μπίλι Πόρτερ - Πρόωρο τέλος για το Καμπαρέ στο Μπρόντγουεϊ

Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι ο Μπίλι Πόρτερ «αναρρώνει από ένα σοβαρό περιστατικό σήψης», γεγονός που οδήγησε στο πρόωρο τέλος της αναβίωσης του Καμπαρέ στο Μπρόντγουεϊ, όπου είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι παραγωγοί της παράστασης ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι ο Πόρτερ «αναρρώνει από ένα σοβαρό περιστατικό σήψης», κάτι που δεν του επιτρέπει να επιστρέψει στη σκηνή. «Οι γιατροί του είναι βέβαιοι ότι θα αναρρώσει πλήρως», πρόσθεσαν, «αλλά τον συμβούλευσαν να ακολουθήσει ένα πιο ήρεμο πρόγραμμα τις επόμενες δύο εβδομάδες».

Ο ίδιος ο Πόρτερ δεν έχει μέχρι στιγμής προβεί σε δήλωση για την κατάσταση της υγείας του.

Ο 55χρονος ηθοποιός είχε αναλάβει τον ρόλο του Emcee τον Ιούλιο, όταν εκείνος και η Μαρίσα Γουάλας διαδέχθηκαν τον Όρβιλ Πεκ και την Εύα Νομπλεζάντα στους ρόλους του Emcee και της Σάλι Μπόουλς αντίστοιχα. Η ίδια παραγωγή του Καμπαρέ συνεχίζει να παρουσιάζεται στο Λονδίνο, όπου θριάμβευσε στα βραβεία Ολίβιε το 2022, με πρωταγωνιστές τον Έντι Ρέντμεϊν και την Τζέσι Μπάκλεϊ. Ο Πόρτερ και η Γουάλας είχαν επίσης συμμετάσχει στην παραγωγή του Γουέστ Εντ.

Ζημιά στο Μπρόντγουεϊ

Παρά την καλλιτεχνική αναγνώριση, οι πωλήσεις εισιτηρίων στο Μπρόντγουεϊ παρουσίασαν πτώση. Όπως ανέφεραν οι New York Times, τα εβδομαδιαία έσοδα της παράστασης έφτασαν στο αποκορύφωμα των 2 εκατ. δολαρίων τον Μάιο του 2024, αλλά μειώθηκαν σε 505.142 δολάρια στα τέλη Αυγούστου 2025. Ως αποτέλεσμα, η παράσταση θα ολοκληρωθεί με ζημιές στις 21 Σεπτεμβρίου, έναν μήνα νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία της 19ης Οκτωβρίου.

Ο παραγωγός Άνταμ Σπιρς δήλωσε ότι ήταν μια «επώδυνη απόφαση» να μπει πρόωρα τέλος στην πορεία της παράστασης στο Μπρόντγουεϊ.

«Ο Μπίλι υπήρξε ένας εξαιρετικός Emcee, φέρνοντας το χαρακτηριστικό του πάθος και το μοναδικό του ταλέντο. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση και ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του στο άμεσο μέλλον», ανέφερε.

Τον ρόλο του Πόρτερ στις τελευταίες παραστάσεις θα μοιραστούν οι δύο αναπληρωματικοί, Μάρτι Λότερ και Ντέιβιντ Μερίνο, σύμφωνα με τον Guardian.