Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις - Διαδοχικά μηνύματα του 112

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί και να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των ενεργών μετώπων.

Η φωτιά, που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούστου, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς σε ορισμένα σημεία οι φλόγες έχουν πλησιάσει κατοικημένες περιοχές. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ από αέρος πραγματοποιούνται ρίψεις νερού, σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η μεταφορά ακόμη έξι πυροσβεστών της 9ης ΕΜΟΔΕ με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ από το λιμάνι της Κυλλήνης αναμένεται να μεταβούν ακτοπλοϊκώς 15 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Αργοστολίου με υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς οδήγησε στην έκδοση διαδοχικών μηνυμάτων από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και πολιτών από περιοχές που βρίσκονταν κοντά στα μέτωπα.

Συγκεκριμένα, στις 00:20 εκδόθηκε μήνυμα για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν μηνύματα απομάκρυνσης:

Στις 01:21, για την περιοχή Κρεμμύδι, με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

Στις 01:43, για την περιοχή Μαρκόπουλο, με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

Στις 02:17, για την περιοχή Κατελειό, με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

Στις 02:59, για την περιοχή Κάτω Κατελειό, με κατεύθυνση προς Ρατζακλί και Σκάλα.

Στις 03:29, για τους οικισμούς Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα, με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, με βασική προτεραιότητα τον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία των κατοικημένων περιοχών.