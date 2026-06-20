Μάχη με τους λαγοκέφαλους στη χώρα: Ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας για το επικίνδυνο ψάρι

«Μάχη» με τους λαγοκέφαλους ετοιμάζονται να δώσουν οι ψαράδες όλης της χώρας, καθώς διοργανώνεται πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας για να αφαιρεθεί από τις ελληνικές θάλασσες ένα είδος που θεωρείται επικίνδυνο για το οικοσύστημα.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής η διαδικασία αυτή δεν έχει λάβει κάποια επιστημονική έγκριση, το σχετικό ποστ του ερασιτέχνη αλιέα και σεφ Μιχάλη Καρποδίνη, κάνει τον γύρο των social media και κινητοποιεί τους Έλληνες αλιείς απέναντι σε ένα ψάρι απειλεί να διαταράξει το ελληνικό θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τι είναι ο λαγοκέφαλος

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) είναι ένα ψάρι της οικογένειας των τετραοδοντιδών (συγγενής του γνωστού φούγκου).

Πρόκειται για ένα είδος που εισέβαλε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων, ο πληθυσμός του έχει εξαπλωθεί ραγδαία στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στο Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα

Είναι άκρως τοξικός (απαγορεύεται η βρώση)

Το σώμα του λαγοκέφαλου περιέχει τετροδοτοξίνη (TTX), μια ισχυρότατη νευροτοξίνη που δεν καταστρέφεται με το μαγείρεμα ή το ψήσιμο. Η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει από μούδιασμα και παράλυση μέχρι αναπνευστική ανεπάρκεια και θάνατο. Η οδηγία είναι σαφής: Αν ψαρευτεί, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταναλωθεί.

Εμφανίζεται σε ρηχά νερά

Αυτό που ανησυχεί ιδιαίτερα τους λουόμενους τα τελευταία καλοκαίρια είναι ότι το ψάρι έχει αρχίσει να εμφανίζεται πολύ κοντά στις ακτές, ακόμη και σε ρηχά νερά (σε βάθος κάτω του ενός μέτρου).

Διαθέτει τέσσερα πολύ ισχυρά, κοφτερά δόντια (σαν ράμφος) με τα οποία μπορεί εύκολα να κόψει πετονιές, αγκίστρια, αλλά και να προκαλέσει σοβαρά τραύματα/δαγκώματα σε ανθρώπους.

Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου λαγοκέφαλοι επιτέθηκαν σε λουόμενους, δαγκώνοντας δάχτυλα ή φτέρνες, μπερδεύοντάς τα πιθανώς με τροφή λόγω της κίνησης στο νερό.

Συνεπώς, αν δείτε ένα ψάρι με γκρίζα/ασημί ράχη, μαύρες κηλίδες και χαρακτηριστικό κεφάλι που θυμίζει λαγό να κολμπά στα ρηχά, αποφύγετε να το πλησιάσετε ή να το προκαλέσετε. Οι ερασιτέχνες ψαράδες θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί κατά την απαγκίστρωση.