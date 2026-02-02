«Μάχη» του Blue Star Chios με τα κύματα για να δέσει στο Διαφάνι Καρπάθου - Δείτε το βίντεο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε χθες Κυριακή (1/2) το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με έντονες βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Σε πολλές νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, τεράστια κύματα «έβγαζαν» τη θάλασσα στη στεριά, γεγονός που στον Αγιόκαμπο της Λάρισας δημιούργησε μεγάλες καταστροφές στην παραλιακή ζώνη. Αλλά και στα λιμάνια η τρικυμία μετέτρεψε το δέσιμο των πλοίων σε «άθλο».

Το γύρο του διαδικτύου έκανε ένα βίντεο το οποίο αποτυπώνει τις απεγνωσμένες προσπάθειες που καταβάλλει ο καπετάνιος και το πλήρωμα του Blue Star Chios να δέσουν το πλοίο στο λιμάνι στο Διαφάνι της Καρπάθου, εν μέσω ισχυρών ανέμων και έντονου κυματισμού.

Οι ισχυρές ριπές του αέρα δυσκόλευαν τους ελιγμούς, ενώ η συνεχής πίεση των κυμάτων απομάκρυνε συνεχώς το καράβι από την προβλήτα και έκανε την προσέγγιση πολύ δύσκολη, υπενθυμίζοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν οι εργαζόμενοι στα πλοία της γραμμής στα νησιά το χειμώνα.