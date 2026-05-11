Μάχη ζωής για την Μπόνι Τάιλερ: Υπέστη ανακοπή την ώρα που οι γιατροί την ξυπνούσαν από το κώμα

Σε κρίσιμη αλλά ελεγχόμενη κατάσταση παραμένει η Μπόνι Τάιλερ, μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό ιατρικό επεισόδιο που σημειώθηκε όταν οι γιατροί επιχείρησαν να την ξυπνήσουν από το τεχνητό κώμα στο οποίο είχε τεθεί, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας Correio da Manhã αποκάλυψε ότι η 74χρονη Ουαλή τραγουδίστρια υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διαδικασία αφύπνισης, με τους γιατρούς να προχωρούν άμεσα σε ανάνηψη.

Η τραγουδίστρια τελικά επανήλθε, ωστόσο το συμβάν φέρεται να προκάλεσε περαιτέρω επιδείνωση της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας της.

Η Τάιλερ νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Φάρο και παραμένει σε τεχνητό κώμα, καθώς οι θεράποντες ιατροί προσπαθούν να ελέγξουν σοβαρή λοίμωξη που προκλήθηκε έπειτα από διάτρηση εντέρου και ρήξη σκωληκοειδούς απόφυσης.

Επείγουσα χειρουργική επέμβαση και επιπλοκές



Τα προβλήματα υγείας της ξεκίνησαν με έντονα συμπτώματα που οδήγησαν σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για ρήξη σκωληκοειδούς απόφυσης και σοβαρή εντερική λοίμωξη.

Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε εξαρχής κρίσιμη, με την τραγουδίστρια να εισάγεται στη ΜΕΘ μετά την επέμβαση.

Όπως αναφέρουν πηγές από το περιβάλλον της, η ίδια είχε εμφανίσει ενοχλήσεις για αρκετές εβδομάδες πριν την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, τις οποίες όμως δεν είχε αξιολογήσει ως σοβαρές στην αρχή. Η επιδείνωση ήρθε απότομα, οδηγώντας τελικά στη διακομιδή της στο νοσοκομείο του Φάρο.

Αισιοδοξία παρά την αβεβαιότητα



Ο στενός της φίλος Λιμπέρτο Μέαλα δήλωσε ότι οι γιατροί παραμένουν «αισιόδοξοι» για την πιθανότητα πλήρους ανάρρωσης, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης και την αβεβαιότητα για την εξέλιξή της.

«Παραμένουν θετικοί ότι μπορεί να αναρρώσει πλήρως, παρότι κανείς δεν μπορεί ακόμη να γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως η τραγουδίστρια άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Λονδίνο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις χωρίς να εντοπιστεί κάτι ανησυχητικό.

Όπως αποκάλυψε ο Μεάλια, η τραγουδίστρια επισκέφθηκε γιατρούς στη βρετανική πρωτεύουσα, όμως οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό εκείνη τη στιγμή.

Λίγο αργότερα επέστρεψε στο Αλγκάρβε, όπου εμφάνισε έντονους κοιλιακούς πόνους, με την κατάσταση να επιδεινώνεται ραγδαία.

Αρχικά η τραγουδίστρια νοσηλευόταν σε μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας και η κατάσταση χαρακτηριζόταν σταθερή. Ωστόσο, η σοβαρή λοίμωξη που ακολούθησε φαίνεται πως προκάλεσε νέα επιδείνωση, οδηγώντας τους γιατρούς στην απόφαση να τη διασωληνώσουν και να τη θέσουν σε τεχνητό κώμα.

Μέχρι στιγμής οι εκπρόσωποί της δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τις πληροφορίες περί καρδιακής ανακοπής, ωστόσο είχαν ανακοινώσει πως η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο και πως το τεχνητό κώμα κρίθηκε αναγκαίο για την αποκατάστασή της.

Στο πλευρό της η οικογένειά της



Ο σύζυγός της παραμένει συνεχώς στο πλευρό της, περνώντας τις περισσότερες ώρες στο νοσοκομείο και αποχωρώντας μόνο για σύντομη ανάπαυση.

Το περιβάλλον της οικογένειας εκφράζει ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό προσωπικό για τη φροντίδα που της παρέχεται.

Διεθνής συγκίνηση

Η είδηση της περιπέτειας της Μπόνι Τάιλερ έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης από θαυμαστές σε όλο τον κόσμο, με μηνύματα ευχών για ταχεία ανάρρωση να κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καλλιτεχνική της πορεία με μεγάλες επιτυχίες, όπως το «Total Eclipse of the Heart» όπως και με συμμετοχή στη Eurovision το 2013, έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή μουσική σκηνή, καθιστώντας την μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της εποχής της.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι γιατροί συνεχίζουν την προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασής της και αντιμετώπισης της λοίμωξης.