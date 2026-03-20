Μαχητικά πετούν πάνω από την Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα αεροσκάφη
Σε μήνυμά τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις ενημερώνει τους πολίτες ότι θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων.
Update: 14:00
Δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιούνται σήμερα, Παρασκευή 14 Μαρτίου μεταξύ 13:15 και 14:30 στην Αττική.
Οι διελεύσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.
Ακολουθούν φωτογραφίες και βίντεο από τον φακό του FLASH από τη στιγμή που τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας περνούν πάνω από το κέντρο της Αθήνας: