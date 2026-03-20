Μαχητικά πετούν πάνω από την Αθήνα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τα αεροσκάφη

Δοκιμαστικές διελεύσεις πτητικών μέσων των Ενόπλων Δυνάμεων πραγματοποιούνται σήμερα, Παρασκευή 14 Μαρτίου μεταξύ 13:15 και 14:30 στην Αττική.

Οι διελεύσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της παρέλασης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου.

Ακολουθούν φωτογραφίες και βίντεο από τον φακό του FLASH από τη στιγμή που τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας περνούν πάνω από το κέντρο της Αθήνας:

Μαχητικά αεροσκάφη πετούν πάνω από το κέντρο της Αθήνας

📹 Μιχάλης Λεγάκης pic.twitter.com/RF5dpZRDOL — Flash.gr (@flashgrofficial) March 20, 2026

Φωτ.: Μιχάλης Λεγάκης / flash.gr

