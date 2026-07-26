Μαχητικό F-16 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

Σε νέα επιχείρηση αεράμυνας προχώρησε η Ρουμανία, καθώς μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που εισήλθε χωρίς άδεια στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας, το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια σε απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, πάνω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας. «Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

🇷🇴Our pilots have shot down a third drone that entered Romanian airspace!



This morning at 10:13 a.m., a Romanian pilot flying a Romanian Air Force F-16 fighter jet shot down a third drone that had entered the Romanian airspace.#WeAreNATO pic.twitter.com/nqRJBLojKE — MApN (@MApNRomania) July 26, 2026

Το περιστατικό αποτελεί το τρίτο αντίστοιχο συμβάν μέσα στις τελευταίες ημέρες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ρουμανικών αρχών για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την ταυτότητα του drone, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση του περιστατικού.