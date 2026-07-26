Κόσμος Ρουμανία F16 Drone

Μαχητικό F-16 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε πάνω από τα χωρικά ύδατα της χώρας, κοντά στη Σουλίνα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Βασίλης Λαδιάς avatar
Βασίλης Λαδιάς

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Σε νέα επιχείρηση αεράμυνας προχώρησε η Ρουμανία, καθώς μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας κατέρριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που εισήλθε χωρίς άδεια στον εθνικό εναέριο χώρο της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρουμανικού υπουργείου Άμυνας, το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια σε απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, πάνω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας. «Το drone κατερρίφθη με ασφάλεια, σε μια απόσταση 12 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Σουλίνα, στον εθνικό εναέριο χώρο, πάνω από τα χωρικά ύδατα», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Το περιστατικό αποτελεί το τρίτο αντίστοιχο συμβάν μέσα στις τελευταίες ημέρες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των ρουμανικών αρχών για τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή την ταυτότητα του drone, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση του περιστατικού.

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Κόσμος Ρουμανία F16 Drone

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