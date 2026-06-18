MAD VMA 2026: Ο Ρέμος και η Υβόννη αιώνια ερωτευμένοι - Το τρυφερό φιλί τους στα παρασκήνια

Δεκαπέντε χρόνια μετά από την αρχή της σχέσης τους, τον γάμο και την απόκτηση της κόρης τους Ελένης, που σήμερα είναι 11 χρονών, ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ είναι ένα από εκείνα τα ζευγάρια που ο χρόνος τους δένει ακόμα περισσότερο.

Το βράδυ της Τέταρτης 17 Ιουνίου, στα παρασκήνια των Mad Vma Awards, οι δυο τους, που είναι πάντα αχώριστοι, αντάλλαξαν ένα τρυφερό φιλί.

Ο χειμώνας που έρχεται θα βρει τον Αντώνη Ρέμο για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια να μην έχει επαγγελματικές υποχρεώσει, αφού ανακοίνωσε ότι θα κρατήσει απόσταση από τις νυχτερινές εμφανίσεις.

Οι δυο τους μαζί με την κόρη τους, το κέντρο της ζωής τους, θα έχουν χρόνο να κάνουν πράγματα που έχουν ονειρευτεί.