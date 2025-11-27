Madwalk 2025: Οι λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, οι εκπλήξεις και τα εντυπωσιακά acts

Μια αξέχαστη βραδιά, γεμάτη μουσική, μόδα και πάθος για δημιουργία ήταν η χθεσινή καθώς για ακόμα μια χρονιά το πιο θεαματικό, music & fashion project ένωσε κορυφαία ταλέντα και brands σε ένα show που καθήλωσε το κοινό και ανέδειξε τη μαγεία της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Ο λόγος φυσικά για τα Madwalk 2025 που πραγματοποιήθηκαν στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do παρουσία αγαπημένων super stars που μας χάρισαν ένα εντυπωσιακό catwalk δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands.

Ιλένια Ουίλιαμς, φωτογραφία NDP

Μια από τις πιο σέξι εμφανίσεις πραγματοποίησε η Evangelia που ερμήνευσε συνδυαστικά τα τραγούδια «Πανάθεμάσε» και «Sports Car».

Οι λαμπερές κυρίες που έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις στιλιστικές τους επιλογές ουκ ολίγες. Ανάμεσά τους, η Ρία Ελληνίδου, η Χριστίνα Μπόμπα με look - έκπληξη, η Αθηνά Οικονομάκου και η Τάνια Μπρεάζου.

Τάνια Μπρεάζου, φωτογραφία NDP

Αναμφισβήτητα μια από τις ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, η εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη που ερμήνευσε το τραγούδι «Θαλασσογραφία» του Διονύση Σαββόπουλου και συγκίνησε τους πάντες.

Το παρών έδωσαν και η Ανθή Βούλγαρη με το τηλεοπτικό της ταίρι, Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

φωτογραφία NDP

Η δύο φορές νικήτρια της Eurovivion, Loreen εντυπωσίασε με το closing act της.