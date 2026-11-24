Το MadWalk 2026 απέδειξε ότι το στιλ δεν έχει κανόνες! Από το 90s glamour του Σάκη Ρουβά μέχρι τις futuristic δημιουργίες, τα lingerie-inspired looks και τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της Βίκυς Καγιά, η φετινή διοργάνωση είχε ξεκάθαρη διάθεση να προκαλέσει, να εντυπωσιάσει και να συζητηθεί. Και αν κάτι κρατάμε από το φετινό MadWalk, είναι πως όταν η μόδα συναντά τη μουσική, οι εκπλήξεις δεν έχουν τέλος!

Η Ελένη Φουρέιρα ξέρει να ανεβάζει… πυρετό!

Όταν μιλάμε για εκρηκτικές εμφανίσεις, η Ελένη Φουρέιρα έχει αναμφισβήτητα τον δικό της τρόπο να τραβάει όλα τα βλέμματα. Η pop star ανέλαβε το μεγάλο closing act και φρόντισε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη βραδιά.

Με ένα αέρινο λευκό, ημιδιάφανο πέπλο, το οποίο στη συνέχεια αποκάλυψε ένα μεταλλιζέ mini φόρεμα με εφέ φιδιού και see-through λεπτομέρειες, η τραγουδίστρια παρέδωσε μαθήματα σκηνικής παρουσίας. Το κοντό ξανθό hair look ολοκλήρωσε μια εμφάνιση που είχε όλα τα συστατικά ενός πραγματικού fashion statement.

Πέγκυ Ζήνα: Sexy διάθεση και rock glam

Η Πέγκυ Ζήνα έκανε το ντεμπούτο της στον θεσμό και επέλεξε να το κάνει με δυναμικό τρόπο. Στο act της με τον Paris Valtadoros, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, με δερμάτινες λεπτομέρειες, διαφάνειες και γούνινα στοιχεία.

Η τραγουδίστρια συνδύασε το «Πουθενά» με το θρυλικό «Vogue» της Madonna, δημιουργώντας ένα σκηνικό με έντονη θεατρικότητα και rock αισθητική.

Τάνια Μπρεάζου: Η πιο αισθησιακή πλευρά της πασαρέλας

Μία από τις πιο αισθησιακές στιγμές της βραδιάς ήρθε μέσα από το act της Τάνιας Μπρεάζου για το 5226 by Celia Kritharioti.

Με lingerie-inspired δημιουργίες και το «You Can Leave Your Hat On» να δίνει τον ρυθμό, το fashion performance κινήθηκε σε ιδιαίτερα τολμηρά μονοπάτια, αποδεικνύοντας ότι το MadWalk δεν φοβάται να παίξει με τη θηλυκότητα και τον αισθησιασμό.

Λένα Ζευγαρά: Ασημένια λάμψη και θεατρικότητα

Η Λένα Ζευγαρά έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον θεσμό, ερμηνεύοντας το «Εξαρτάται» για τον Sotiris Georgiou.

Το μακρύ φόρεμά της σε γκρι απόχρωση του πάγου, με ασημένια λάμψη και μακριά γάντια, έδωσε μια διαφορετική διάσταση στο glamour. Μια εμφάνιση με κομψότητα, ένταση και κινηματογραφική αισθητική.

Φυσικά από τη μεγάλη γιορτή της μόδας και της μουσικής δεν έλειψαν και οι εμφανίσεις άλλων καλλιτεχνών όπως οι: Σάκης Ρουβάς, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου, FY, Θοδωρής Φέρρης, Biased Beast… Πολλοί όμως ήταν αυτοί που σχολίασαν που δεν έγινε ένα αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2026…