Το MadWalk 2026 μετατράπηκε σε ένα fashion υπερθέαμα, με τους celebrities να δίνουν ρεσιτάλ στιλ και τις πιο τολμηρές εμφανίσεις να συζητιούνται!

Αν κάποιος πίστευε ότι στο MadWalk πρωταγωνιστεί μόνο η μόδα, η φετινή διοργάνωση ήρθε να τον διαψεύσει πανηγυρικά! Το βράδυ της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου, το Tae Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο μετατράπηκε σε ένα εκρηκτικό σκηνικό, με τη showbiz να δίνει δυναμικό «παρών» και τις εμφανίσεις να ανεβάζουν επικίνδυνα τη θερμοκρασία.

Το MadWalk 2026 είχε απ’ όλα: εντυπωσιακές παρουσίες στο red carpet, αποκαλυπτικές δημιουργίες, λαμπερά υφάσματα, ιδιαίτερα beauty looks και fashion συνδυασμούς που δεν πέρασαν απαρατήρητοι.

Βίκυ Καγιά: Η οικοδέσποινα που έκλεψε τις εντυπώσεις

Η Βίκυ Καγιά δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη. Η παρουσιάστρια της βραδιάς υποδέχτηκε το κοινό με ένα εντυπωσιακό ασημί φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον τόνο του φετινού «WE ARE ALL MADE OF STARS».

πηγή: Instagram

Ωστόσο, η εμφάνιση που πραγματικά ξάφνιασε ήταν το φόρεμα που δημιουργήθηκε από 12.000 κομμάτια LEGO και 790 λουλούδια LEGO! Μια ανατρεπτική fashion πρόταση που απέδειξε ότι η φαντασία δεν έχει όρια και πως η μόδα μπορεί να γίνει πραγματικό έργο τέχνης.

Οι πρωταγωνιστές του red carpet

Φυσικά, το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στη σκηνή. Από νωρίς, το κόκκινο χαλί γέμισε γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, με τη Φαίη Σκορδά, την Ελένη Φουρέιρα, την Πέγκυ Ζήνα, τη Ρένα Μόρφη, τη Lila, την Evangelia, την Τάνια Μπρεάζου, τη Μαίρη Βυτινάρος, την Κωνσταντίνα Μιχαήλ, τη Δωροθέα Μερκούρη, τη Έλενα Ασημακοπούλου και τον Νίκο Κοκλώνη, ενώ οι δημιουργοί και οι άνθρωποι της μόδας έδωσαν ακόμη περισσότερο χρώμα στη βραδιά.

Βενετία Καμάρα

Evangelia

Έλενα Ασημακοπούλου

Λίλα Τριάντη

Φαίη Σκορδά

Άντζυ Ανδριτσοπούλου

Νίκος Κοκλώνης-Ανδρέας Κουρής-Χάρης Σιανιδης

Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Δωροθέα Μερκούρη

Τάνια Μπρεάζου

Ρένα Μόρφη

Βάλια Χατζηθεοδώρου

Mary Vitinaros