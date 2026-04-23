«Maestro 4»: Πέφτει ξύλο στο φινάλε - Φωτογραφίες από τα γυρίσματα

Δύο καυτά και άκρως απαιτητικά επεισόδια μας χωρίζουν από το φινάλε του «Maestro», ο 4ος κύκλος του οποίου θα γραφτεί και πάλι στους Παξούς.

Το τέλος της άνοιξης φέρνει και την αυλαία της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη που αγαπήθηκε πολύ στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό καθώς ήταν η πρώτη ελληνική σειρά που ανέβηκε στο Netflix, ως «Maestro in blue» και άρεσε σε όλο τον πλανήτη.

Ο Γιώργος Μπένος, ο Σπύρος, θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της ιστορίας και μάλιστα θα φάει και πολύ ξύλο, όπως πρόδωσε το story που ανέβασε στο Instagram μαζί με τον Παπακαλιάτη. Φυσικά στη λεζάντα της ανάρτησής του δεν μας είπε λεπτομέρειες για την εξέλιξη του ρόλου, έκανε απλώς πλακίτσα γράφοντας: «Δεν έμαθα τα λόγια μου».

Η καλύτερη από όλους ήταν η Κλέλια Ανδριολάτου που αρχικά χαλάρωσε κάνοντας γιόγκα και μετά αφέθηκε στα μαγικά χέρια του make up team ανεβάζοντας μια φωτογραφία και γράφοντας: «Back to base».

Ο Αντίνοος Αλμπάνης μίλησε στο Rainbow Mermaids για τα νέα επεισόδια, φρόντισε όμως να μην προδώσει πολλές λεπτομέρειες. «Πολλές φορές σκέφτηκα έχει νόημα να κάνουμε μια 4η σεζόν; Ο Χριστόφορος έχει έναν μαγικό τρόπο να σου δώσει το σενάριο και να πεις: πω πω, συγγνώμη αυτό το είχε σκεφτεί από την 1-2η σεζόν και το κούμπωσε τώρα; Είναι μάγος».

Το καλοκαίρι ο Χριστόφορος θα το περάσει μοντάροντας τα επεισόδια του τελευταίου κύκλου και όλοι ευελπιστούν το φινάλε να μπορέσει να κάνει πρεμιέρα (που θα μπορέσει δηλαδή) το φθινόπωρο του 2026.