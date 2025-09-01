«Μαφία» στην Κρήτη: Οι συλληφθέντες στον εισαγγελέα - «Ψηλά το κεφάλι, κράτα γερά» φώναζαν συγγενείς

Κατά ομάδες οδηγούνται στον εισαγγελέα Χανίων οι συνολικά 49 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ που δραστηριοποιούταν στα Χανιά και το Ρέθυμνο της Κρήτης προκειμένου να απολογηθούν.

Μεταγωγή στον εισαγγελέα των κατηγορούμενων μελών της εγκληματικής οργάνωσης (φωτο: INTIME)

Το απόγευμα της Δευτέρας, κατά την άφιξή τους στο δικαστικό μέγαρο, αρκετοί εκ των κατηγορουμένων αντέδρασαν έντονα στη σύλληψή τους, κάνοντας λόγο για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση». Μάλιστα, από νωρίς έξω από τα δικαστήρια των Χανίων είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των μελών, προκειμένου να τους στηρίξουν ενόψει των απολογιών τους.

Μάλιστα, σε μία περίπτωση συγγενείς ενός εκ των συλληφθέντων άρχισαν να τον καταχειροκροτούν και να του δίνουν κουράγιο την ώρα που έβγαινε με χειροπέδες από το βαν της ΕΛ.ΑΣ. για να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cretapost, φράσεις όπως «κράτα γερά» και «ψηλά το κεφάλι» φώναζαν στον έναν συλληφθέντα οι συγγενείς του με εκείνον να τους απαντά χαμογελαστός με σήκωμα του αντίχειρά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει σειρά κατηγοριών που σχετίζονται με εκβιασμούς, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος, ωστόσο οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή. Οι συνήγοροί τους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να μελετήσουν το υλικό της δικογραφίας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία, καθώς θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αστυνομίας στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια. Οι εξελίξεις στα δικαστήρια Χανίων αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, με την έκβαση των απολογιών να κρίνει και την πορεία των ποινικών διαδικασιών.

Την Τρίτη η ενημέρωση της Αστυνομίας για τη δράση του κυκλώματος

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης αύριο Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 14:00 θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης στα Χανιά, παρουσίαση από τον διευθυντή της διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Κανέλλο Νικόλαο και την εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ.ΑΣ, αστυνόμο β' Κωνσταντία Δημογλίδου σχετικά με υπόθεση εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, οπλισμού, πυρομαχικών και άλλες παράνομες πράξεις.