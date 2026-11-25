Βίντεο από τη διαφυγή των δύο εκτελεστών του 52χρονου Ν.Γ., ο οποίος δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της 11ης Οκτωβρίου έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει την πορεία των δραστών μετά την ενέδρα και αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την ανασύνθεση των κινήσεών τους από τις Αρχές. Στο βίντεο που παρουσιάζει ο FLASH, φαίνεται μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, με δύο αναβάτες, να φεύγει από την περιοχή του μαφιόζικου χτυπήματος. Πρόκειται για ένα από τα πολλά βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές τα οποία «φώτισαν» τη διαδρομή διαφυγής των δραστών.

Ντοκουμέντο από τη διαφυγή των εκτελεστών του 52χρονου, πυ δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο έξω από το σπίτι του στη Γλυφάδα pic.twitter.com/GnJDdau95l — Flash.gr (@flashgrofficial) November 25, 2026

Η διαδρομή των δραστών και ο ρόλος του 48χρονου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ελληνικού FBI, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα προσέγγισαν τον 52χρονο, ο οποίος κινούνταν επίσης με δίκυκλο, και άνοιξαν πυρ εναντίον του. Αφού το θύμα έπεσε στο οδόστρωμα, οι δράστες επέστρεψαν και πυροβόλησαν ξανά, πριν εγκαταλείψουν το σημείο. Στη συνέχεια διέφυγαν με τη μηχανή και φέρεται να κατέφυγαν στην περιοχή της Κερατέας όπου τους ανέμενε συνεργός τους.

Για την υπόθεση συνελήφθη στις 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο ένας 48χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει να βοηθήσει τους εκτελεστές μετά τη δολοφονία. Ειδικότερα, οι δύο δράστες μετέβησαν σε απομονωμένη κατοικία στην Κερατέα, όπου τους περίμενε ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να τους μετέφερε με αυτοκίνητο σε άλλη περιοχή της Αττικής.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν έναν ακόμη 48χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε στην εκτέλεση. Ο συγκεκριμένος άνδρας δεν έχει εντοπιστεί και αναζητείται από τις Αρχές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει διαφύγει στην Αλβανία.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του καταζητούμενου

Ο 48χρονος που αναζητείται είναι γνώριμος στις διωκτικές Αρχές, καθώς φέρεται να είχε εμπλοκή σε ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Μεσσήνη.

Τότε, τρία άτομα εισέβαλαν στο κατάστημα κρατώντας πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, ακινητοποίησαν τους υπαλλήλους και τους ανάγκασαν να ανοίξουν το χρηματοκιβώτιο, από το οποίο αφαίρεσαν περίπου 135.000 ευρώ. Οι δράστες είχαν προηγουμένως παρακολουθήσει τη χρηματαποστολή που μετέφερε τα χρήματα, ενώ για να εισβάλουν στο υποκατάστημα έσπασαν την τζαμαρία με βαριοπούλες.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση, ληστεία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και κλοπή τροχοφόρου.

Τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών σε κατοικίες εντοπίστηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, η οποία είχε αποσυναρμολογηθεί και κρυφτεί σε επιμέρους τμήματα. Ο κινητήρας της δεν βρέθηκε, ενώ κατασχέθηκαν επίσης δύο αυτοκίνητα, ψηφιακά πειστήρια και κράνος που φέρεται να ανήκει στον οδηγό της μοτοσικλέτας.

Ο 48χρονος που συνελήφθη στο Αγρίνιο αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια σε ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία και, μετά την απολογία του στον ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζονται για τον εντοπισμό του καταζητούμενου 48χρονου, αλλά και για την εξακρίβωση του ρόλου ενός ακόμη προσώπου που ενδέχεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.