Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του θανάτου της Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περιπέτεια με την υγεία της.

Η αγαπημένη ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπως αποκάλυψε η οικογενειακή της φίλη, Έφη Θεοχάρη, το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Μάγδα Τσαγγάνη διατηρούσε πλήρη διαύγεια και επικοινωνούσε με τους ανθρώπους της. Επιθυμούσε να πάρει εξιτήριο και να συνεχίσει την αποκατάστασή της, χωρίς να έχει αντιληφθεί πόσο κρίσιμη ήταν η κατάστασή της. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, αισθανόταν ιδιαίτερα αδύναμη.

Η πολύμηνη νοσηλεία και η στήριξη του Γιώργου Καπουτζίδη

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε την άνοιξη του 2026, όταν έπεσε στο σπίτι της στην Αίγινα και υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οι σοβαρές επιπλοκές που παρουσιάστηκαν στη συνέχεια κατέστησαν αναγκαία τη νοσηλεία της στην εντατική.

Στις 11 Νοεμβρίου, έπειτα από επτά μήνες νοσηλείας, η ηθοποιός μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί, με την ελπίδα να ανακτήσει τις δυνάμεις της και να επιστρέψει στο αγαπημένο της σπίτι στην Αίγινα.

Δυστυχώς, όπως αποκάλυψε η Έφη Θεοχάρη, ένα μικρόβιο οδήγησε εκ νέου την ηθοποιό στο νοσοκομείο, από όπου δεν κατάφερε να πάρει εξιτήριο.

Πολύτιμη υπήρξε όλο αυτό το διάστημα η βοήθεια του Γιώργου Καπουτζίδη, ο οποίος, σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, είχε αναλάβει να καλύψει τα έξοδα της παραμονής της στο κέντρο αποκατάστασης. Στη σημαντική στήριξη που της προσέφερε ο δημιουργός αναφέρθηκε και η οικογενειακή της φίλη στη σημερινή τηλεοπτική της παρέμβαση.

Μια ζωή στην υποκριτική και οι προσωπικές δοκιμασίες

Η Μάγδα Τσαγγάνη διέγραψε μια πολυετή πορεία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στις βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80, ενώ μέσα από τις σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης έγινε αγαπητή και στις νεότερες γενιές τηλεθεατών.

Ξεχωριστή θέση στην τηλεοπτική της διαδρομή είχαν οι «Σαββατογεννημένες» του Γιώργου Καπουτζίδη. Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» είχε αποκαλύψει ότι ο ρόλος της στη σειρά προοριζόταν αρχικά για μόλις δύο επεισόδια.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός είχε έρθει αντιμέτωπη με σημαντικές προσωπικές δοκιμασίες, για τις οποίες δεν είχε διστάσει να μιλήσει δημόσια. Ανάμεσά τους ήταν και η περιπέτεια που είχε περάσει με τον καρκίνο.

Ένα ακόμη μεγάλο πλήγμα στη ζωή της ήταν η καταστροφή του σπιτιού της στην οδό Αχαρνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά ύστερα από έκρηξη φιαλών υγραερίου σε κατάστημα που βρισκόταν στο ισόγειο.

Η απώλεια της περιουσίας της συνοδεύτηκε από έναν πολυετή δικαστικό αγώνα για την αποζημίωσή της, με τις διαδοχικές αναβολές της υπόθεσης να παρατείνουν την ταλαιπωρία της.